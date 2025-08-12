Замминистра транспорта Алтайского края Александр Мошкин может покинуть свой пост

На своей должности он трудится с августа 2022 года

12 августа 2025, 16:40, ИА Амител

Александр Мошкин / Фото: правительство Алтайского края / Вера Наумова

Заместитель министра транспорта Алтайского края Александр Мошкин планирует написать заявление об увольнении, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на источник.

Мошкин занимает этот пост с августа 2022 года. С ноября 2024-го и по январь 2025 года исполнял обязанности министра транспорта Алтайского края.

До назначения в Министерство транспорта Мошкин работал в структурах Агентства по страхованию вкладов и "Алтайавтодора".

Имеет юридическое образование, окончил юрфак АлтГУ. Его профессиональный путь также включает переподготовку в Институте ФСБ России в Новосибирске и службу на офицерских должностях в УФСБ по Алтайскому краю.

Напомним, в феврале 2025 года замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин ушел в отставку по собственному желанию.