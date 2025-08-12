НОВОСТИПолитика

Замминистра транспорта Алтайского края Александр Мошкин может покинуть свой пост

На своей должности он трудится с августа 2022 года

12 августа 2025, 16:40, ИА Амител

Александр Мошкин / Фото: правительство Алтайского края / Вера Наумова
Александр Мошкин / Фото: правительство Алтайского края / Вера Наумова

Заместитель министра транспорта Алтайского края Александр Мошкин планирует написать заявление об увольнении, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на источник.

Мошкин занимает этот пост с августа 2022 года. С ноября 2024-го и по январь 2025 года исполнял обязанности министра транспорта Алтайского края. 

До назначения в Министерство транспорта Мошкин работал в структурах Агентства по страхованию вкладов и "Алтайавтодора".

Имеет юридическое образование, окончил юрфак АлтГУ. Его профессиональный путь также включает переподготовку в Институте ФСБ России в Новосибирске и службу на офицерских должностях в УФСБ по Алтайскому краю.

Напомним, в феврале 2025 года замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин ушел в отставку по собственному желанию.

Елена Клюева / Фото: личная страница во

В Алтайском крае назначили регионального сервисного уполномоченного

Должность заняла Елена Клюева – руководитель краевого МФЦ
НОВОСТИПолитика
Алтайский край Транспорт отставки и назначения

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:49:18 12-08-2025

Неужели и этот?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:56 12-08-2025

К посадкам готовят?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:30 12-08-2025

Ну видимо не ужились милиционер с чекистом

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:03 12-08-2025

Запахло жареным?
Предыдущий министр воронов вовремя свалил.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:12:09 12-08-2025

Просто ротация. На это место новенький пенсионер "силовик" придет, а старенький клубнику выращивать на даче.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:31 13-08-2025

Гость (21:12:09 12-08-2025) Просто ротация. На это место новенький пенсионер "силовик" п... догадайтесь из какого ведомства

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:31:37 13-08-2025

А нет ли в Алтайском крае профильного специалиста-транспортника? Вот работают в минтрансе люди в погонах, хоть и бывшие, а порядка ведь в этой сфере нет никакого. За общественный транспорт, за пробки, за потопы на дорогах, за безнаказанность лихачей и пр. с кого спрашивать???

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:26:07 13-08-2025

После АСВ и еще даже работал?!)

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров