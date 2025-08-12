Замминистра транспорта Алтайского края Александр Мошкин может покинуть свой пост
На своей должности он трудится с августа 2022 года
12 августа 2025, 16:40, ИА Амител
Заместитель министра транспорта Алтайского края Александр Мошкин планирует написать заявление об увольнении, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на источник.
Мошкин занимает этот пост с августа 2022 года. С ноября 2024-го и по январь 2025 года исполнял обязанности министра транспорта Алтайского края.
До назначения в Министерство транспорта Мошкин работал в структурах Агентства по страхованию вкладов и "Алтайавтодора".
Имеет юридическое образование, окончил юрфак АлтГУ. Его профессиональный путь также включает переподготовку в Институте ФСБ России в Новосибирске и службу на офицерских должностях в УФСБ по Алтайскому краю.
Напомним, в феврале 2025 года замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин ушел в отставку по собственному желанию.
16:49:18 12-08-2025
Неужели и этот?
16:59:56 12-08-2025
К посадкам готовят?
17:35:30 12-08-2025
Ну видимо не ужились милиционер с чекистом
19:34:03 12-08-2025
Запахло жареным?
Предыдущий министр воронов вовремя свалил.
21:12:09 12-08-2025
Просто ротация. На это место новенький пенсионер "силовик" придет, а старенький клубнику выращивать на даче.
09:04:31 13-08-2025
Гость (21:12:09 12-08-2025) Просто ротация. На это место новенький пенсионер "силовик" п... догадайтесь из какого ведомства
00:31:37 13-08-2025
А нет ли в Алтайском крае профильного специалиста-транспортника? Вот работают в минтрансе люди в погонах, хоть и бывшие, а порядка ведь в этой сфере нет никакого. За общественный транспорт, за пробки, за потопы на дорогах, за безнаказанность лихачей и пр. с кого спрашивать???
07:26:07 13-08-2025
После АСВ и еще даже работал?!)