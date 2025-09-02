Также телеведущая заявила, что готова оказать материальную помощь ее сыну

02 сентября 2025, 08:25, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

Российская телеведущая и модель Виктория Боня заявила, что готова оплатить запуск дрона к Наталье Наговициной, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой. Об этом сообщает "Газета.ru".

Знаменитость договорилась с итальянским пилотом Симоне Моро, который четыре раза поднимался на Эверест. Он согласился подлететь на вертолете к Наговициной и попытаться ее спасти, но поставил условие: операция должна быть согласована с властями Киргизии. Со слов Бони, она нашла для Моро подходящий вертолет и попыталась заплатить за него более 1 млн рублей, однако платеж отклонили.

«Мне сказали, что нужен вертолет. Как его заказать? Мне дают контакт, я связываюсь с женщиной <...> Она мне присылает счет за вертолет. Я пишу своему бухгалтеру: оплатите этот счет. Она начинает оплачивать счет за вертолет, и мне бухгалтер присылает скриншот: сказали "отмена". В смысле отмена? Как так? Нам говорят: МЧС там свой беспилотник запустило», – рассказала Боня в своих соцсетях.

Сведения о том, что дрон с тепловизором не обнаружил признаков жизни в палатке Наговициной, не удовлетворил Боню. Она уверена, что палатку снимали с большого расстояния, поэтому тепловизор не мог показать корректные результаты.

«В Кыргызстане у одного бизнесмена есть вертолет, который туда может подняться. И если бы нам сказали, что она жива, мы бы обратились к этому человеку, и Симоне Моро готов был прилететь. Он единственный спасатель, который на Эвересте приземлялся на высоте 7400 метров. Почему нам мешают? Кто нам мешает? Почему нам не дают возможность?» – писала телеведущая.

Боня заявила, что если альпинистка еще жива, с помощью дрона ей можно передать спальник, горелку и сушеное мясо. Шум, который телеведущая подняла в соцсетях, подействовал. Позже звезда написала, что власти Киргизии предоставили вертолет для возобновления спасательной операции. 2 сентября воздушное судно поднимет специалиста на высоту, с которой он сможет отправить дрон на семь тысяч метров.

«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы все сложилось с погодой, и Наталья была жива», – написала Боня в Telegram-канале.

Однако, как отмечает "Газета.ru", позже телеведущая удалила пост. Вместо него в мессенджере размещена запись: "Молимся, и завтра все новости я вам сообщу".

Кроме того, Боня предлагала оказать финансовую помощь 27-летнему сыну Наговициной.

«Я готова перевести вам 10 тысяч долларов от себя лично, чтобы посодействовать в возможности снять ее тело с горы», – сказала она.

Напомним, 47-летняя альпинистка Наговицина поднялась на пик Победы, чтобы установить там мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри в 2021 году. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. Она сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи. Однако в МЧС Киргизии Наговицину признали пропавшей без вести: никто не может констатировать ее жизнь или смерть.