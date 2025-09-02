Виктория Боня отправит дрон на пик Победы, где застряла альпинистка Наговицина
Также телеведущая заявила, что готова оказать материальную помощь ее сыну
02 сентября 2025, 08:25, ИА Амител
Российская телеведущая и модель Виктория Боня заявила, что готова оплатить запуск дрона к Наталье Наговициной, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой. Об этом сообщает "Газета.ru".
Знаменитость договорилась с итальянским пилотом Симоне Моро, который четыре раза поднимался на Эверест. Он согласился подлететь на вертолете к Наговициной и попытаться ее спасти, но поставил условие: операция должна быть согласована с властями Киргизии. Со слов Бони, она нашла для Моро подходящий вертолет и попыталась заплатить за него более 1 млн рублей, однако платеж отклонили.
«Мне сказали, что нужен вертолет. Как его заказать? Мне дают контакт, я связываюсь с женщиной <...> Она мне присылает счет за вертолет. Я пишу своему бухгалтеру: оплатите этот счет. Она начинает оплачивать счет за вертолет, и мне бухгалтер присылает скриншот: сказали "отмена". В смысле отмена? Как так? Нам говорят: МЧС там свой беспилотник запустило», – рассказала Боня в своих соцсетях.
Сведения о том, что дрон с тепловизором не обнаружил признаков жизни в палатке Наговициной, не удовлетворил Боню. Она уверена, что палатку снимали с большого расстояния, поэтому тепловизор не мог показать корректные результаты.
«В Кыргызстане у одного бизнесмена есть вертолет, который туда может подняться. И если бы нам сказали, что она жива, мы бы обратились к этому человеку, и Симоне Моро готов был прилететь. Он единственный спасатель, который на Эвересте приземлялся на высоте 7400 метров. Почему нам мешают? Кто нам мешает? Почему нам не дают возможность?» – писала телеведущая.
Боня заявила, что если альпинистка еще жива, с помощью дрона ей можно передать спальник, горелку и сушеное мясо. Шум, который телеведущая подняла в соцсетях, подействовал. Позже звезда написала, что власти Киргизии предоставили вертолет для возобновления спасательной операции. 2 сентября воздушное судно поднимет специалиста на высоту, с которой он сможет отправить дрон на семь тысяч метров.
«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы все сложилось с погодой, и Наталья была жива», – написала Боня в Telegram-канале.
Однако, как отмечает "Газета.ru", позже телеведущая удалила пост. Вместо него в мессенджере размещена запись: "Молимся, и завтра все новости я вам сообщу".
Кроме того, Боня предлагала оказать финансовую помощь 27-летнему сыну Наговициной.
«Я готова перевести вам 10 тысяч долларов от себя лично, чтобы посодействовать в возможности снять ее тело с горы», – сказала она.
Напомним, 47-летняя альпинистка Наговицина поднялась на пик Победы, чтобы установить там мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри в 2021 году. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. Она сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи. Однако в МЧС Киргизии Наговицину признали пропавшей без вести: никто не может констатировать ее жизнь или смерть.
Кто-то до сих пор думает что она всё-таки застряла там...? уже...
09:37:13 02-09-2025
Гость (08:32:36 02-09-2025) Кто-то до сих пор думает что она всё-таки застряла там...? у... Судя по медийной активности, альпинистка Наговицына вполне спокойно дождётся спасателей до следующего лета.
08:51:37 02-09-2025
одно слово - папуасы
09:08:25 02-09-2025
Где боня 10 дней назад была? Без тырнета отдыхала?
09:27:36 02-09-2025
боня будет на борту?
10:27:38 02-09-2025
Все разговоры о посмотреть дроном и т.д. Совет спасателей Кыргыстана уже же обсуждал, что спасти ее на такой высоте не возможно. Если не возможно, то нужно искать смельчаков кто рискнет. 2е уже рискнули и 1 из них не вернулся. Надо ехать, а не обсуждать.
11:53:16 02-09-2025
Владислав (10:27:38 02-09-2025) ...Совет спасателей Кыргыстана уже же обсуждал, что спасти ее на такой высоте не возможно... Тогда нужно отправить не просто дрон, а дрон-камикадзе. Чтобы окончательно вопрос закрыть.
11:58:52 02-09-2025
А кстати после этого случая было бы неплохо, чтобы МЧС рассмотрел стратегию использования дронов для обеспечения безопасного восхождения:
- заброска дронами наверх жратвы, топлива, палаток в какие-то устойчивые места, чтобы был склад НЗ
- постоянный мониторинг групп с дрона, чтобы оперативно получать информацию о ЧП
- мощный агродрон для эвакуации человека поближе к базе, в идеале с доставкой на базу
14:16:00 02-09-2025
"было бы неплохо, чтобы МЧС рассмотрел стратегию использования дронов для обеспечения безопасного восхождения:
- заброска дронами наверх жратвы, топлива, палаток в какие-то устойчивые места, чтобы был склад НЗ"
Стесняюсь спросить - за чей счёт банкет?
14:34:07 02-09-2025
что за хобби рассматривать мертвецов...? странно
14:51:45 02-09-2025
Помогай им БОГ. Хочется верить в чудо. Наталья! Дождись!
22:12:54 02-09-2025
Вот бы бросить фигнёй страдать, а освободившиеся ресурсы потратить на более реалистичные дела. Например, Лизе Алерт помочь несовершеннолетних потеряшек искать. Они тоже "свои" и, даже, поболее.
05:16:47 03-09-2025
Дроны, физика, разряженный воздух. Дрон на такие высоты не поднимет груз. Винты не хватаются за воздух
06:52:43 03-09-2025
Можно по разному относиться к ситуации, виновата сама, не виновата, можно спасти или нет, но надо признать, что человек попал в беду, и надо по человечески относиться к ситуации и в недавнее время больше говорить о спасении, чем о чьей то вине. Для меня лично очень непонятно, что везде пишут, что Наталья была жива, у нее небывало воды, еды, газа и т.п. Возникает сразу вопрос: а неужели в век дронов нельзя было дронами доставить Наталье еду, воду, газ, теплый спальник??? Сам отвечу - можно было! Если снимали рядом на видео палатку, погода была хорошая, так что мешало доставить ей необходимое дроном, хотя бы воду, еду, газ? Такое впечатление, что Наталью оставили там медленно умирать в назидание другим...