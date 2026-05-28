VK за деньги со стрима откроет компьютерный класс для детей на длительном лечении

Трансляция пройдет с участием известных артистов, блогеров и стримеров

28 мая 2026, 06:50, ИА Амител

Фото: VK

В преддверии Международного дня защиты детей VK совместно с "М.Видео" запустили благотворительный проект "Добрая продленка". Его итогом станет открытие компьютерного класса в Российской детской клинической больнице для детей, которые находятся на длительном лечении.

Как сообщили в пресс-службе компании, 28 мая на площадке VK Play Арена состоится благотворительный стрим с участием известных артистов, блогеров и стримеров. Собранные деньги направят на создание компьютерного класса в РДКБ. Часть средств пойдет на адресную помощь: фондам "Академия жизни" и "Красивые дети в красивом мире", которые занимаются реабилитацией и социальной адаптацией детей.

На стриме появятся Оксана Самойлова, Navai, Юля Гаврилина, Артур Бабич, Филипп Воронин, а также GENSYXA, Аня Акулич, "Женат на Марине", Илья Ильиных, Rasa, Артемий Плетнев и другие. Ведущими выступят Карина Мурашкина, Амир Гурбанов и Hard Play.

Зрителей ждут игры, интерактивы, музыкальные номера, чтение стихов и живое общение. Также на трансляции состоится Dance Battle по Just Dance — танцевальный интерактив с участием стримеров, который проведет амбассадор Just Dance в России Анастасия Spacemita Большакова. Как отмечают в VK, пациенты детских больниц смогут не только смотреть стрим, но и стать его полноценными участниками.

Открытие компьютерного класса в РДКБ запланировано на конец июня. Это необходимо для детей, которые проходят длительное лечение и подолгу находятся вдали от дома, школы и привычного круга общения. Компьютерный класс станет для них многофункциональной площадкой для продолжения обучения, освоения цифровых навыков в безопасной среде, общения со сверстниками и эмоциональной разгрузки в период лечения.