"ВКонтакте" перестал быть запрещенным сайтом в Белоруссии

До этого соцсеть находилась в списке ограниченных интернет-ресурсов

25 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Социальная сеть Вконтакте/ Фото: VK.com
В Белоруссии восстановили доступ к социальной сети "ВКонтакте" после блокировки, инициированной КГБ республики 24 октября. Официальный веб-сайт VK был исключен из перечня ресурсов, контролируемых БелГИЭ, ответственным за надзор в сфере электросвязи в стране.

Ограничения затронули исключительно компьютерную версию социальной сети. Мобильное приложение "ВКонтакте" продолжало функционировать после блокировки. Представители пресс-службы компании сообщили Readovka, что немедленно приступили к выяснению причин блокировки.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

16:30:33 25-10-2025

А что случилось?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:45 25-10-2025

Когда Ютуб разморозят если не в РБ, то хотя бы в РФ?

  -2 Нравится
Ответить
