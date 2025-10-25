"ВКонтакте" перестал быть запрещенным сайтом в Белоруссии
До этого соцсеть находилась в списке ограниченных интернет-ресурсов
25 октября 2025, 13:30, ИА Амител
Социальная сеть Вконтакте/ Фото: VK.com
В Белоруссии восстановили доступ к социальной сети "ВКонтакте" после блокировки, инициированной КГБ республики 24 октября. Официальный веб-сайт VK был исключен из перечня ресурсов, контролируемых БелГИЭ, ответственным за надзор в сфере электросвязи в стране.
Ограничения затронули исключительно компьютерную версию социальной сети. Мобильное приложение "ВКонтакте" продолжало функционировать после блокировки. Представители пресс-службы компании сообщили Readovka, что немедленно приступили к выяснению причин блокировки.
16:30:33 25-10-2025
А что случилось?
19:12:45 25-10-2025
Когда Ютуб разморозят если не в РБ, то хотя бы в РФ?