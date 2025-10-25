"ВКонтакте" перестал быть запрещенным сайтом в Белоруссии

До этого соцсеть находилась в списке ограниченных интернет-ресурсов

В Белоруссии восстановили доступ к социальной сети "ВКонтакте" после блокировки, инициированной КГБ республики 24 октября. Официальный веб-сайт VK был исключен из перечня ресурсов, контролируемых БелГИЭ, ответственным за надзор в сфере электросвязи в стране.

Ограничения затронули исключительно компьютерную версию социальной сети. Мобильное приложение "ВКонтакте" продолжало функционировать после блокировки. Представители пресс-службы компании сообщили Readovka, что немедленно приступили к выяснению причин блокировки.