Владельцев iPhone предупредили о необычном способе мошенничества

Для передачи вредоносных ПО злоумышленники могут использовать Apple AirDrop

18 июня 2023, 13:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Эксперт "Мегафона" Борис Лопатин рассказал о том, чем опасно использование технологии Apple AirDrop в общественных местах. Его слова передает РИА Новости.

Лопатин порекомендовал не заниматься передачей данных через AirDrop, а если это необходимо, то стоит настроить параметр "Только для контактов", чтобы не допустить мошенников к своему устройству.

Также эксперт посоветовал отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi. Это поможет снизить риск подключения к сетям, к которым имеют доступ мошенники.