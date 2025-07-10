НОВОСТИПолитика

Владимир Путин снял с должности замглавы МИД Михаила Богданова

Сам дипломат заявил, что причина его отставки связана с возрастом

10 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Здание МИД РФ / Фото: Артем Житенев / ТАСС
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от двух должностей: заместителя министра иностранных дел и спецпредставителя главы государства по Ближнему Востоку и странам Африки. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", – говорится в тексте указа.

Согласно другому документу, Богданов снят с поста специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Указы вступают в силу со дня их подписания.

Михаил Богданов прокомментировал свою отставку "Известиям":

"Уже пора. Возраст, пенсия", – сказал дипломат.

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

Россия Политика

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

07:27:25 10-07-2025

А Путину сколько лет уже ?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:08:41 10-07-2025

Гость (07:27:25 10-07-2025) А Путину сколько лет уже ?... Это насколько надо быть тупеньким, чтобы при наличии интернета задавать такие вопросы?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЛедТронулся

09:47:55 10-07-2025

Гость (08:08:41 10-07-2025) Это насколько надо быть тупеньким, чтобы при наличии интерне... Это был метафизический вопрос...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пацифист

09:43:06 10-07-2025


Гость
08:08:41 10-07-2025
Думается, что не понимание контекста заданного вопроса вызывает ещё больше вопросов :)

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:29 10-07-2025

Кто шарит в архитектуре? Здание МИД это готика?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бийчанин

10:47:02 10-07-2025

Английская готика - вАМПИР :)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:29 10-07-2025

бийчанин (10:47:02 10-07-2025) Английская готика - вАМПИР :)...
Так англичане же нам гадят постоянно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чувак

10:49:49 10-07-2025

Это сталинский ампир.

  0 Нравится
Ответить
