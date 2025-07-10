Владимир Путин снял с должности замглавы МИД Михаила Богданова
Сам дипломат заявил, что причина его отставки связана с возрастом
10 июля 2025, 07:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от двух должностей: заместителя министра иностранных дел и спецпредставителя главы государства по Ближнему Востоку и странам Африки. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", – говорится в тексте указа.
Согласно другому документу, Богданов снят с поста специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Указы вступают в силу со дня их подписания.
Михаил Богданов прокомментировал свою отставку "Известиям":
"Уже пора. Возраст, пенсия", – сказал дипломат.
07:27:25 10-07-2025
А Путину сколько лет уже ?
08:08:41 10-07-2025
Гость (07:27:25 10-07-2025) А Путину сколько лет уже ?... Это насколько надо быть тупеньким, чтобы при наличии интернета задавать такие вопросы?
09:47:55 10-07-2025
Гость (08:08:41 10-07-2025) Это насколько надо быть тупеньким, чтобы при наличии интерне... Это был метафизический вопрос...
09:43:06 10-07-2025
Гость
08:08:41 10-07-2025
Думается, что не понимание контекста заданного вопроса вызывает ещё больше вопросов :)
10:20:29 10-07-2025
Кто шарит в архитектуре? Здание МИД это готика?
10:47:02 10-07-2025
Английская готика - вАМПИР :)
11:05:29 10-07-2025
бийчанин (10:47:02 10-07-2025) Английская готика - вАМПИР :)...
Так англичане же нам гадят постоянно.
10:49:49 10-07-2025
Это сталинский ампир.