Владимир Путин снял с должности замглавы МИД Михаила Богданова

Сам дипломат заявил, что причина его отставки связана с возрастом

10 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Здание МИД РФ / Фото: Артем Житенев / ТАСС

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от двух должностей: заместителя министра иностранных дел и спецпредставителя главы государства по Ближнему Востоку и странам Африки. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", – говорится в тексте указа.

Согласно другому документу, Богданов снят с поста специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Указы вступают в силу со дня их подписания.

Михаил Богданов прокомментировал свою отставку "Известиям":