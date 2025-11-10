Власти Алтайского края установили величину прожиточного минимума на 2026 год
Утвержденные значения будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года
10 ноября 2025, 20:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, которым установлены значения прожиточного минимума на будущий год. Документ, опубликованный на официальном портале правительства региона, вступит в силу 1 января 2026 года.
Согласно документу, общая величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 16 856 рублей.
Для разных социально-демографических групп установлены следующие показатели:
-
для трудоспособного населения – 18 373 рубля;
-
для пенсионеров – 14 496 рублей;
-
для детей – 16 350 рублей.
Утвержденные значения будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года.
Ранее в Алтайском крае прожиточный минимум превысил 15 тысяч рублей в 2025 году.
20:07:15 10-11-2025
ужас...
23:07:22 10-11-2025
Александр (20:07:15 10-11-2025) ужас...... Что ужасного? Чем выше прожиточный минимум, тем больше малоимущих будут получать пособия🤷
23:08:10 10-11-2025
Александр (20:07:15 10-11-2025) ужас...... Только он должен быть тыщ на 10 побольше
20:47:07 10-11-2025
Еще какой ужас!!’ Эти расчеты проводят люди которые получают сотни тысяч рублей ежемесячно и могут позволить себе все. Вот так и живем не соблюдая равновесия.
20:59:03 10-11-2025
айда конкурс - кто проживет на прожиточный минимум три месяца, получит банку сгущенки) записываемся тута, итого подведем тама, приз забирать потома и не здеся.
06:40:03 11-11-2025
Гость (20:59:03 10-11-2025) айда конкурс - кто проживет на прожиточный минимум три месяц... вот это был бы реально народный знак (качества) чиновника
21:29:38 10-11-2025
Вот удар под дых .Все пенсам конец
Они с головой в обще не дружат.
22:31:50 10-11-2025
Итак, в 2026 г ПМ (16856 р) более чем на 11% превысит ПМ в 2025 (15 тысяч). Это, стало быть, и есть официально признанная величина инфляции. Почему же индексация пенсий составит в новом году всего 7,6%, т.е. настолько явно отстанет от роста цен? Что за путаница в "расчётах"?!
23:54:36 10-11-2025
Это позор иметь такой прожиточный минимум в стране.
08:27:47 11-11-2025
интересно что включает в себя прожиточный минимум 14 тыщ? власти думают, что люди должны питаться скрепно святым духом и жить на улице в коробке без коммуналки? вот чтоб они и их выродки так жили на старости лет!
08:35:15 11-11-2025
А что пенсионеры меньше всех едят или болеют? У пенсионеров комуналка и лекарства "съедают" 80 процентов пенсии! Вот и поживи!
10:10:57 11-11-2025
А кто устанавливает такой прожиточный минимум, кто принимает - АКЗС, Правительство Алтайского края - эти несколько тысяч хорошоживущих и хорошожующих граждан пробовали прожить на МРОТ, а не то что на прожиточный минимум.
10:22:04 11-11-2025
По пенсионерам жестко без смазки...