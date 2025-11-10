Утвержденные значения будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года

10 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, которым установлены значения прожиточного минимума на будущий год. Документ, опубликованный на официальном портале правительства региона, вступит в силу 1 января 2026 года.

Согласно документу, общая величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 16 856 рублей.

Для разных социально-демографических групп установлены следующие показатели:

для трудоспособного населения – 18 373 рубля;

для пенсионеров – 14 496 рублей;

для детей – 16 350 рублей.

Ранее в Алтайском крае прожиточный минимум превысил 15 тысяч рублей в 2025 году.