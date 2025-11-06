В Алтайском крае прожиточный минимум превысил 15 тысяч рублей в 2025 году

За последние пять лет он увеличился более чем на пять тысяч рублей

06 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В 2025 году прожиточный минимум для жителей Алтайского края составил 15 782 рубля. Такая сумма приходится на душу населения в целом. Для трудоспособного населения она выше почти на 1,5 тысячи рублей, для пенсионеров – ниже средней по краю. Об этом сообщили в региональном Министерстве социальной защиты.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения региона на данный момент равен 17 202 рублям. Для пенсионеров он составляет 13 573 рубля. Отметим, что сумма на детей немного ниже среднего показателя – 15 309 рублей.

В сравнении с прошлым годом средний показатель вырос на 2029 рублей. В 2024-м он был равен 13 753 рублям на душу населения. Сумма для трудоспособных жителей составляла 14 991 рубль, для пенсионеров – 12 608 рублей, а для детей – 13 975 рублей.

За последние пять лет прожиточный минимум вырос более чем на пять тысяч рублей. В 2021 году средний показатель по краю был 10 665 рублей, для трудоспособного населения – 11 488 рублей, для пенсионеров – 9 573 рубля, а для детей – 10 611 рублей.

Напомним, согласно проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы, прожиточный минимум для россиян составит 18 939 рублей. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) хотят приравнять к 27 093 рублям. Отметим, что МРОТ также берут за основу при расчете пособий по беременности и родам. Кроме того, он влияет на расчет выплат по больничным листам.