Власти Барнаула подали в суд на четырех пассажироперевозчиков

Диапазон требований – от 1 до 7,7 тысячи рублей

06 октября 2025, 13:15, ИА Амител

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула подал в суд иск к нескольким городским перевозчикам. Как сказано в картотеке Арбитражного суда Алтайского края, ответчиками выступают компании "Олир-Авто", "Вектор Авто", "Март Авто" и "СолГри".

Диапазон требований истца – от 1 до 7,7 тысячи рублей. Самый крупный иск относится к "Олир-авто". От остальных компаний требуют одну-две тысячи рублей.

Пока развитие в суде получило только дело в отношении "Олир-Авто". От перевозчика потребовали уплатить штраф за нарушение условий контракта на обслуживание автобусного маршрута № 73. Другие исковые заявления пока остаются без движения. Они также связаны с взысканиями по муниципальным контрактам.