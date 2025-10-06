Власти Барнаула подали в суд на четырех пассажироперевозчиков
Диапазон требований – от 1 до 7,7 тысячи рублей
06 октября 2025, 13:15, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула подал в суд иск к нескольким городским перевозчикам. Как сказано в картотеке Арбитражного суда Алтайского края, ответчиками выступают компании "Олир-Авто", "Вектор Авто", "Март Авто" и "СолГри".
Диапазон требований истца – от 1 до 7,7 тысячи рублей. Самый крупный иск относится к "Олир-авто". От остальных компаний требуют одну-две тысячи рублей.
Пока развитие в суде получило только дело в отношении "Олир-Авто". От перевозчика потребовали уплатить штраф за нарушение условий контракта на обслуживание автобусного маршрута № 73. Другие исковые заявления пока остаются без движения. Они также связаны с взысканиями по муниципальным контрактам.
13:19:07 06-10-2025
Я не понял. Это анекдот? "Диапазон требований истца – от 1 до 7,7 тысячи рублей."
13:20:48 06-10-2025
1 тысяча рублей - это серьезный удар по недобросовестному поставщику услуг населению.
От такого удара можно и помереть от смеха.
13:28:07 06-10-2025
Ну да это не с граждан три шкуры драть, могли бы и выговором обойтись, че сразу тысчи. Можно начинать поднимать вой про поднятие стоимости проезда, а то штрафы платить нечем.
13:31:24 06-10-2025
я чет не вкуриваю: 118 вместо 5 автобусов давал один а деньги от города из бюджета попучал миллионами и маршрут занимал. А теперь он 7 тыщ штрафа заплатит и отмазался так чтоли???? Если так то это называется плевок в лицо народу
14:55:09 06-10-2025
29 маршрут закрыли и плевать как люди ездят в кластеры медицинские