Власти Барнаула собираются отремонтировать дамбу за 2,6 млн рублей
Подрядчик должен будет закончить работы до 10 ноября 2025 года
22 июля 2025, 08:15, ИА Амител
Власти Барнаула намерены отремонтировать дамбу на ул. Совхозной, 27, в Барнауле. На это чиновники собираются потратить 2,6 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Закупку разместили на портале 18 июля, заявки на нее будут принимать до 30 июля, а итоги аукциона подведут 1 августа 2025 года.
Подрядчик должен начать работы с даты подписания контракта, а закончить – до 10 ноября 2025 года включительно. Контракт будет действовать до 12 декабря 2025 года.
Компания-победитель займется устройством оснований и покрытий дамбы, установит сигнальные столбики, сделает крепление откосов и основание под трубопроводы, будет укладывать стальные водопроводные трубы, проведет гидравлические испытания и так далее.
При необходимости перекрытия проезда подрядчик должен будет утвердить соответствующую схему с Госавтоинспекцией и комитетом по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула, сказано в документации закупки.
08:34:31 22-07-2025
Да что-то раненько начали. Нужно бы в сентябре. Когда реки в этом году на Алтае в межень войдут (у нас же тут паводок-то какой страшенный был). К октябрю - бетон залить, а уж в ноябре-декабре и асфальт можно класть.
😁
09:21:57 22-07-2025
Кхм... (08:34:31 22-07-2025) Да что-то раненько начали. Нужно бы в сентябре. Когда реки в... Что-то мне кажется асфальта там не будет( а было бы хорошо
09:19:54 22-07-2025
А асфальт положат? Или только грейдером пройдут за 2,6ляма?
16:17:23 22-07-2025
Гость (09:19:54 22-07-2025) А асфальт положат? Или только грейдером пройдут за 2,6ляма?... за такую сумму - только асфальт одноразовый и водорастворимый