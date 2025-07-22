Власти Барнаула собираются отремонтировать дамбу за 2,6 млн рублей

Подрядчик должен будет закончить работы до 10 ноября 2025 года

22 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Расположение дамбы на карте (указано красным) / Фото из документации на портале госзакупок

Власти Барнаула намерены отремонтировать дамбу на ул. Совхозной, 27, в Барнауле. На это чиновники собираются потратить 2,6 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Закупку разместили на портале 18 июля, заявки на нее будут принимать до 30 июля, а итоги аукциона подведут 1 августа 2025 года.

Подрядчик должен начать работы с даты подписания контракта, а закончить – до 10 ноября 2025 года включительно. Контракт будет действовать до 12 декабря 2025 года.

Компания-победитель займется устройством оснований и покрытий дамбы, установит сигнальные столбики, сделает крепление откосов и основание под трубопроводы, будет укладывать стальные водопроводные трубы, проведет гидравлические испытания и так далее.

При необходимости перекрытия проезда подрядчик должен будет утвердить соответствующую схему с Госавтоинспекцией и комитетом по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула, сказано в документации закупки.