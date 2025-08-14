Власти могут приватизировать разрушающееся здание-памятник в центре Барнаула
Речь идет о памятнике архитектуры по адресу Ленина, 94, который находится в федеральной собственности
14 августа 2025, 08:00, ИА Амител
Уникальное здание в Барнауле по адресу проспект Ленина, 94, рядом с площадью Октября могут приватизировать власти Алтайского края с целью его передачи потенциальному инвестору. Об этом сообщили представители правительства региона на странице губернатора Виктора Томенко в социальной сети "ВКонтакте" в ответ на вопрос жителя края о судьбе объекта.
Потенциальный инвестор
Сегодня историческая постройка находится в управлении Центра по обеспечению деятельности казначейства России, представители которого неоднократно заявляли, что у них нет возможности отреставрировать здание. Специалисты организации уже пытались избавиться от памятника через суд. Однако сделать это не удалось.
«Здание по адресу Ленина, 94, находится в федеральной собственности. В настоящее время уполномоченный федеральный орган исполнительной власти рассматривает возможность включения данного здания в прогнозный план приватизации с целью его продажи. Ремонт здания может быть осуществлен за счет инвестиций нового собственника, который будет определен по результатам торгов в процессе приватизации», – пояснили в правительстве Алтайского края.
Что известно о здании?
Его построили в 50-х годах прошлого века. Ранее здесь находился Дом инженерно-технических работников, а в дальнейшем – Дом науки и техники и центр научно-технической информации. В 1990-х площади в здании начали сдавать в аренду. Именно с этого периода за ним практически никто не ухаживал. В нулевые помещения арендовало агентство недвижимости. Там же был пункт приема-утилизации радиодеталей, а также косметический салон.
08:51:29 14-08-2025
Помню, как ещё студентом в 80-е ходил в ЦНТИ патентный поиск делать
09:21:03 14-08-2025
А нельзя так - приватизировать, отремонтировать и разместить там разные общественные и культурные организации, НКО, которые ведут большую общественно-политическую и культурно-просветительскую работу на благо края? Ведь проблема с помещениями для них стоит очень остро.
20:15:19 14-08-2025
Гость (09:21:03 14-08-2025) А нельзя так - приватизировать, отремонтировать и разместить... нет. приватизирвать, сгноить побыстрому или там.. ну нечяаянно сжечь, продать под ВИП-стройку. чо как маленький то
09:22:05 14-08-2025
Когда то люди там жили )))
10:03:53 14-08-2025
Очередную высотку он там построит, инвестор то этот, а художественный музей доремонтировать не хочет?
11:39:58 14-08-2025
Иванна (10:03:53 14-08-2025) Очередную высотку он там построит, инвестор то этот, а худож... а художественный музей пусть безрукова доремонтирует! она же его реконструкцию без проекта и заключения госэкпертизы запустила!
11:30:49 14-08-2025
А что,в том качестве ,центра научно-технической информации ,оно уже не нужно?Технический прогресс ,это уже не про нас?
12:13:57 14-08-2025
Афиноген (11:30:49 14-08-2025) А что,в том качестве ,центра научно-технической информации ,... Хороший вопрос! Прямо напрашивается!!!
20:15:57 14-08-2025
Афиноген (11:30:49 14-08-2025) А что,в том качестве ,центра научно-технической информации ,... его там по факту уже нет давно
08:51:37 15-08-2025
Гость (20:15:57 14-08-2025) его там по факту уже нет давно... Так это весьма печально.Вот вам и показатель нашего "развития".
17:07:57 18-08-2025
21 школа тоже рушилась прямо. Снесли кое как. Так постройте новую. Нет, вывели высотку, коммуникации то готовы. А школ нет.
13:50:53 22-08-2025
Всочетское время обращались туда в ЦНТИ, полезная организация была.. 😊 Сейчас здание в ужасном состоянии, проходишь и думаешь, что и не безопасно, могут отвалится или обрушиться некоторые элементы здания... 😢