Власти могут приватизировать разрушающееся здание-памятник в центре Барнаула

Речь идет о памятнике архитектуры по адресу Ленина, 94, который находится в федеральной собственности

14 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Здание в Барнауле на Ленина, 94 / Фото: 2gis

Уникальное здание в Барнауле по адресу проспект Ленина, 94, рядом с площадью Октября могут приватизировать власти Алтайского края с целью его передачи потенциальному инвестору. Об этом сообщили представители правительства региона на странице губернатора Виктора Томенко в социальной сети "ВКонтакте" в ответ на вопрос жителя края о судьбе объекта.

Потенциальный инвестор

Сегодня историческая постройка находится в управлении Центра по обеспечению деятельности казначейства России, представители которого неоднократно заявляли, что у них нет возможности отреставрировать здание. Специалисты организации уже пытались избавиться от памятника через суд. Однако сделать это не удалось.

«Здание по адресу Ленина, 94, находится в федеральной собственности. В настоящее время уполномоченный федеральный орган исполнительной власти рассматривает возможность включения данного здания в прогнозный план приватизации с целью его продажи. Ремонт здания может быть осуществлен за счет инвестиций нового собственника, который будет определен по результатам торгов в процессе приватизации», – пояснили в правительстве Алтайского края.

Что известно о здании?

Его построили в 50-х годах прошлого века. Ранее здесь находился Дом инженерно-технических работников, а в дальнейшем – Дом науки и техники и центр научно-технической информации. В 1990-х площади в здании начали сдавать в аренду. Именно с этого периода за ним практически никто не ухаживал. В нулевые помещения арендовало агентство недвижимости. Там же был пункт приема-утилизации радиодеталей, а также косметический салон.