НОВОСТИОбщество

Власти могут приватизировать разрушающееся здание-памятник в центре Барнаула

Речь идет о памятнике архитектуры по адресу Ленина, 94, который находится в федеральной собственности

14 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Здание в Барнауле на Ленина, 94 / Фото: 2gis
Здание в Барнауле на Ленина, 94 / Фото: 2gis

Уникальное здание в Барнауле по адресу проспект Ленина, 94, рядом с площадью Октября могут приватизировать власти Алтайского края с целью его передачи потенциальному инвестору. Об этом сообщили представители правительства региона на странице губернатора Виктора Томенко в социальной сети "ВКонтакте" в ответ на вопрос жителя края о судьбе объекта.

Потенциальный инвестор

Сегодня историческая постройка находится в управлении Центра по обеспечению деятельности казначейства России, представители которого неоднократно заявляли, что у них нет возможности отреставрировать здание. Специалисты организации уже пытались избавиться от памятника через суд. Однако сделать это не удалось.

«Здание по адресу Ленина, 94, находится в федеральной собственности. В настоящее время уполномоченный федеральный орган исполнительной власти рассматривает возможность включения данного здания в прогнозный план приватизации с целью его продажи. Ремонт здания может быть осуществлен за счет инвестиций нового собственника, который будет определен по результатам торгов в процессе приватизации», – пояснили в правительстве Алтайского края.

Что известно о здании?

Его построили в 50-х годах прошлого века. Ранее здесь находился Дом инженерно-технических работников, а в дальнейшем – Дом науки и техники и центр научно-технической информации. В 1990-х площади в здании начали сдавать в аренду. Именно с этого периода за ним практически никто не ухаживал. В нулевые помещения арендовало агентство недвижимости. Там же был пункт приема-утилизации радиодеталей, а также косметический салон.

Здание на пр. Ленина, 94 / Фото:

В Барнауле пытаются через суд избавиться от памятника архитектуры

Дом по адресу проспект Ленина, 94, был построен в 1950-х годах
НОВОСТИБарнаул

Барнаул Виктор Томенко недвижимость архитектура

Комментарии 12

Avatar Picture
Инженер

08:51:29 14-08-2025

Помню, как ещё студентом в 80-е ходил в ЦНТИ патентный поиск делать

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:03 14-08-2025

А нельзя так - приватизировать, отремонтировать и разместить там разные общественные и культурные организации, НКО, которые ведут большую общественно-политическую и культурно-просветительскую работу на благо края? Ведь проблема с помещениями для них стоит очень остро.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:19 14-08-2025

Гость (09:21:03 14-08-2025) А нельзя так - приватизировать, отремонтировать и разместить... нет. приватизирвать, сгноить побыстрому или там.. ну нечяаянно сжечь, продать под ВИП-стройку. чо как маленький то

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:22:05 14-08-2025

Когда то люди там жили )))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

10:03:53 14-08-2025

Очередную высотку он там построит, инвестор то этот, а художественный музей доремонтировать не хочет?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:58 14-08-2025

Иванна (10:03:53 14-08-2025) Очередную высотку он там построит, инвестор то этот, а худож... а художественный музей пусть безрукова доремонтирует! она же его реконструкцию без проекта и заключения госэкпертизы запустила!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

11:30:49 14-08-2025

А что,в том качестве ,центра научно-технической информации ,оно уже не нужно?Технический прогресс ,это уже не про нас?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:57 14-08-2025

Афиноген (11:30:49 14-08-2025) А что,в том качестве ,центра научно-технической информации ,... Хороший вопрос! Прямо напрашивается!!!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:57 14-08-2025

Афиноген (11:30:49 14-08-2025) А что,в том качестве ,центра научно-технической информации ,... его там по факту уже нет давно

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:51:37 15-08-2025

Гость (20:15:57 14-08-2025) его там по факту уже нет давно... Так это весьма печально.Вот вам и показатель нашего "развития".

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:57 18-08-2025

21 школа тоже рушилась прямо. Снесли кое как. Так постройте новую. Нет, вывели высотку, коммуникации то готовы. А школ нет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

13:50:53 22-08-2025

Всочетское время обращались туда в ЦНТИ, полезная организация была.. 😊 Сейчас здание в ужасном состоянии, проходишь и думаешь, что и не безопасно, могут отвалится или обрушиться некоторые элементы здания... 😢

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров