Внедорожник вылетел на рельсы в Новосибирске, уходя от ДТП. Фото

Автомобиль заблокировал движение электротранспорта

02 сентября 2025, 12:48, ИА Амител

Машина вылетела на рельсы в Новосибирске / Источник фото: Mash Siberia

В Новосибирске на трамвайных путях оказалась легковая иномарка. По словам очевидцев, автомобиль Honda вылетел на рельсы рядом с остановкой "Пермская" на улице Титова и заблокировал движение электротранспорта. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

«Очевидцы предполагают, что водитель мог попытаться избежать столкновения и в результате оказался на путях», – сообщает канал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

