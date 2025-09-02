Внедорожник вылетел на рельсы в Новосибирске, уходя от ДТП. Фото
Автомобиль заблокировал движение электротранспорта
02 сентября 2025, 12:48, ИА Амител
Машина вылетела на рельсы в Новосибирске / Источник фото: Mash Siberia
В Новосибирске на трамвайных путях оказалась легковая иномарка. По словам очевидцев, автомобиль Honda вылетел на рельсы рядом с остановкой "Пермская" на улице Титова и заблокировал движение электротранспорта. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
«Очевидцы предполагают, что водитель мог попытаться избежать столкновения и в результате оказался на путях», – сообщает канал.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Амурской области утром на трассе Благовещенск – Свободный произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля.
