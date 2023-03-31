Водитель автобуса № 104 в Барнауле протаранил четыре автомобиля

У мужчины небольшие телесные травмы, однако больше в аварии никто не пострадал

31 марта 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Никто не пострадал в аварии с пассажирским автобусом, которая произошла днём 31 марта на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции г. Барнаула.

Сейчас Госавтоинспекция Барнаула проводит проверку. По предварительной информации, водитель автобуса маршрута № 104 выехал на полосу встречного движения, столкнулся с четырьмя автомобилями и наехал на забор.

У водителя – небольшие телесные травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются.