Водитель, сбивший 11-летнюю футболистку в Новосибирске, избегает наказания
Дело возбудили только после вмешательства прокуратуры, хотя с момента аварии прошел уже год
18 сентября 2025, 19:30, ИА Амител
Спустя год после страшного ДТП в Новосибирске, в результате которого 11-летняя футболистка Лера Киндирова лишилась ноги, виновник аварии до сих пор не понес наказания, сообщает "КП-Новосибирск".
Как отмечают родственники девочки, расследование ведется крайне медленно: уголовное дело возбудили только после вмешательства прокуратуры, хотя с момента аварии прошел уже год.
«Водитель ассенизаторской машины, сбившей ребенка, после происшествия несколько раз привозил в больницу продукты, но затем полностью прекратил общение. При этом, по информации семьи, он продолжает работать водителем школьного автобуса в одном из районов Новосибирска», – пишет издание.
Тем временем у Леры возникли новые проблемы: выданный ей протез пришел в негодность, так как девочка из него выросла. Новый изготовить пока не могут, из-за чего ребенок вынужден передвигаться на костылях и не может посещать школу.
Из-за неподходящего протеза у Леры началось искривление позвоночника, требующее специального массажа, но лечение возможно только после изготовления нового протеза. Врачи запретили любую физическую активность, включая футбол.
Семья девочки надеется на справедливость и требует проведения объективного расследования. Прокуратура уже выявила нарушения в первоначальном расследовании и вынесла постановление о возбуждении уголовного дела.
08:29:21 19-09-2025
Неужели это в нашей стране?
08:56:23 19-09-2025
Акакий (08:29:21 19-09-2025) Неужели это в нашей стране?... Самому сейчас не противно от такого вопроса?
09:26:16 19-09-2025
Гость (08:56:23 19-09-2025) Самому сейчас не противно от такого вопроса?... Мне противно от такого вот беззакония.
09:53:18 19-09-2025
Редакция, объявите сбор или дайте ссылку на такой если имеется...
С бедолаги там скорее всего взять нечего, девченке помочь хочется
13:13:23 19-09-2025
Такой бардак.