Водитель, сбивший 11-летнюю футболистку в Новосибирске, избегает наказания

Спустя год после страшного ДТП в Новосибирске, в результате которого 11-летняя футболистка Лера Киндирова лишилась ноги, виновник аварии до сих пор не понес наказания, сообщает "КП-Новосибирск".

Как отмечают родственники девочки, расследование ведется крайне медленно: уголовное дело возбудили только после вмешательства прокуратуры, хотя с момента аварии прошел уже год.

«Водитель ассенизаторской машины, сбившей ребенка, после происшествия несколько раз привозил в больницу продукты, но затем полностью прекратил общение. При этом, по информации семьи, он продолжает работать водителем школьного автобуса в одном из районов Новосибирска», – пишет издание.

Тем временем у Леры возникли новые проблемы: выданный ей протез пришел в негодность, так как девочка из него выросла. Новый изготовить пока не могут, из-за чего ребенок вынужден передвигаться на костылях и не может посещать школу.

Из-за неподходящего протеза у Леры началось искривление позвоночника, требующее специального массажа, но лечение возможно только после изготовления нового протеза. Врачи запретили любую физическую активность, включая футбол.

Семья девочки надеется на справедливость и требует проведения объективного расследования. Прокуратура уже выявила нарушения в первоначальном расследовании и вынесла постановление о возбуждении уголовного дела.