Военный беспилотник снял на видео палатку альпинистки, застрявшей на пике Победы

По словам оператора, движения не зафиксировано

27 августа 2025, 17:19, ИА Амител

Палатку альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, снял на видео военный беспилотник Киргизии. Как сообщает Telegram-канал Mash, оператор заявил, что не зафиксировал внутри движения.

Местные власти отправили беспилотные военные летательные аппараты в рамках спасательной операции. Россиянка находится на высоте 7140 метров уже 15-й день. Спускать ее МЧС страны пока не планируют и утверждают, что сделали все, что могли.

Напомним, спортсменка сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи. 27 августа женщину признали пропавшей без вести.