Военный беспилотник снял на видео палатку альпинистки, застрявшей на пике Победы
По словам оператора, движения не зафиксировано
27 августа 2025, 17:19, ИА Амител
Палатку альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, снял на видео военный беспилотник Киргизии. Как сообщает Telegram-канал Mash, оператор заявил, что не зафиксировал внутри движения.
Местные власти отправили беспилотные военные летательные аппараты в рамках спасательной операции. Россиянка находится на высоте 7140 метров уже 15-й день. Спускать ее МЧС страны пока не планируют и утверждают, что сделали все, что могли.
Напомним, спортсменка сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи. 27 августа женщину признали пропавшей без вести.
17:23:52 27-08-2025
видно, что не видно ничего.
17:25:23 27-08-2025
Она должна прыгать в палатке, тогда будет движуха, которую с 2 км все равно не заметят.
17:30:07 27-08-2025
Ничего не рассмотреть. Если бы камера БПЛА была с тепловизором...
17:46:36 27-08-2025
Гость (17:30:07 27-08-2025) Ничего не рассмотреть. Если бы камера БПЛА была с тепловизор... Когда человек хорошо одет, то тепло почти не излучает через одежду.
17:32:02 27-08-2025
На словах Луну и Марс колонизировать собрались.
А по факту на порядки более легкое дело провернуть не в состоянии.
17:51:59 27-08-2025
Гость (17:32:02 27-08-2025) На словах Луну и Марс колонизировать собрались.А по факт... Все упирается в средства, которые на то или дело готовы потратить. Если бы там была жена миллиардера, то я думаю, там вертолеты и альпинисты сотнями пытались бы ее спасти на деньги мужа.
18:39:57 27-08-2025
ыть (17:51:59 27-08-2025) Все упирается в средства, которые на то или дело готовы потр... Ну что ж миллиардеры у нас такие жадные, могли бы и сброситься по 100тыс. У них не убудет, миллиардами ворочают
19:19:24 27-08-2025
ыть (17:51:59 27-08-2025) Все упирается в средства, которые на то или дело готовы потр... И? Луноход туда отправят? Диванные эксперты такие диванные
06:56:06 28-08-2025
ыть (17:51:59 27-08-2025) Все упирается в средства, которые на то или дело готовы потр... Не факт :) другое дело, если взрослые дочь или сын
18:21:35 27-08-2025
Военный беспилотник Киргизии на видеокассету VHS снимает?
09:00:57 28-08-2025
Гость (18:21:35 27-08-2025) Военный беспилотник Киргизии на видеокассету VHS снимает?... Мавик видимо.
18:58:11 27-08-2025
В том и дело, что только человек может туда подняться и совершать какие-либо действия. Если туда никого не пускают, значит так нужно. Истерику прекратить!
19:15:57 27-08-2025
а почему через 15 дней только беспилотник послали?
22:58:04 27-08-2025
Гость (19:15:57 27-08-2025) а почему через 15 дней только беспилотник послали?... потому что погода была не летная, даже для БПЛА
04:01:41 28-08-2025
Какое же движение могло быть обнаружено при таком курам на смех "видео"?
Хватит издеваться над альпинисткой, немощно разводя руками и преступно отказываясь спасать гражданку РФ, т.е. обрекая даму на верную гибель в тяжелейших для жизни условиях!
09:17:07 28-08-2025
Гость (04:01:41 28-08-2025) Какое же движение могло быть обнаружено при таком курам на с... Трупы спасать смысла нет. Она останется там навсегда. Рядом с другим погибшим альпинистом.