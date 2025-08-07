Сроки полной демобилизации участников СВО назвал новосибирский военный эксперт
Возвращение мобилизованных бойцов будет зависеть от хода событий на фронте, экономической ситуации и дипломатических усилий
07 августа 2025, 12:15, ИА Амител
Вопрос о сроках полной демобилизации из зоны проведения специальной военной операции – один из самых волнующих в российском обществе. Военный эксперт из Новосибирска Александр Чугай объяснил, когда и при каких обстоятельствах мобилизованные бойцы смогут вернуться домой. Об этом сообщает "Сиб.фм".
Со слов Чугая, на сроки завершения СВО и полной демобилизации влияют военно-политическая обстановка, достижение вооруженными силами РФ поставленных целей, а также экономическая целесообразность.
Эксперт отметил, что оптимистичный сценарий развития событий – это достижение договоренностей с Украиной и быстрое завершение активной фазы конфликта. Тогда полная демобилизация произойдет в течение одного-двух лет после прекращения огня. Значительно отодвинуть эти сроки может затягивание конфликта:
«Пессимистичный сценарий, напротив, предполагает затягивание конфликта. В этом случае сроки демобилизации могут быть значительно отодвинуты. В худшем случае мы можем столкнуться с тем, что частичная мобилизация сохранится на длительный срок, а полная демобилизация будет возможна только после стабилизации обстановки и заключения долгосрочных мирных соглашений», – поделился Александр Чугай с "Сиб.фм".
Специалист также попытался назвать приблизительные сроки полной демобилизации. По его словам, она может начаться не ранее чем через два-три года. Завершения, вероятно, можно ожидать через пять-семь лет.
При этом он подчеркнул, что эти оценки предварительны. Реальные сроки могут значительно отличаться:
«Слишком много факторов, которые мы не можем предвидеть. Все будет зависеть от хода событий на фронте, дипломатических усилий и экономической ситуации», – заключил Чугай.
Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин высказывался о ротации военных, которые первыми отправились в зону СВО.
«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – указал глава государства на заседании Совета по культуре в марте.
Как бы второй большой волны не было.
Англосаксы затягивают.
Трамп вчера вообще объявил что Россия представляет опасность для США.
Будут бороться чужими руками до последнего украинца.
13:00:09 07-08-2025
военный эксперт из Новосибирска - уже звучит комично. уж точно не военные это будут решать. геополитика - оченно сложная штука и закрытая для всякого рода ыкспердов)))
13:09:05 07-08-2025
от хода событий на фронте, экономической ситуации и дипломатических усилий т.е экономическая ситуация взяла верх над дипломатами и человеческими жизнями?
14:22:17 07-08-2025
гость (13:09:05 07-08-2025)
Экономика всегда была главным двигателем войны. Любые другие идеи и громкие слова - не более чем яркая мишура
14:21:41 07-08-2025
На СВО стаж идёт один к трём. То есть кто служит с самого начала, а прошло уже 3,5 года, стаж составляет 10 лет. В случае демобилизации возможно получение огромного количества пенсионеров.
14:33:57 07-08-2025
семь лет --- это серьезно