Возвращение мобилизованных бойцов будет зависеть от хода событий на фронте, экономической ситуации и дипломатических усилий

07 августа 2025, 12:15, ИА Амител

Вопрос о сроках полной демобилизации из зоны проведения специальной военной операции – один из самых волнующих в российском обществе. Военный эксперт из Новосибирска Александр Чугай объяснил, когда и при каких обстоятельствах мобилизованные бойцы смогут вернуться домой. Об этом сообщает "Сиб.фм".

Со слов Чугая, на сроки завершения СВО и полной демобилизации влияют военно-политическая обстановка, достижение вооруженными силами РФ поставленных целей, а также экономическая целесообразность.

Эксперт отметил, что оптимистичный сценарий развития событий – это достижение договоренностей с Украиной и быстрое завершение активной фазы конфликта. Тогда полная демобилизация произойдет в течение одного-двух лет после прекращения огня. Значительно отодвинуть эти сроки может затягивание конфликта:

«Пессимистичный сценарий, напротив, предполагает затягивание конфликта. В этом случае сроки демобилизации могут быть значительно отодвинуты. В худшем случае мы можем столкнуться с тем, что частичная мобилизация сохранится на длительный срок, а полная демобилизация будет возможна только после стабилизации обстановки и заключения долгосрочных мирных соглашений», – поделился Александр Чугай с "Сиб.фм".

Специалист также попытался назвать приблизительные сроки полной демобилизации. По его словам, она может начаться не ранее чем через два-три года. Завершения, вероятно, можно ожидать через пять-семь лет.

При этом он подчеркнул, что эти оценки предварительны. Реальные сроки могут значительно отличаться:

«Слишком много факторов, которые мы не можем предвидеть. Все будет зависеть от хода событий на фронте, дипломатических усилий и экономической ситуации», – заключил Чугай.

Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин высказывался о ротации военных, которые первыми отправились в зону СВО.