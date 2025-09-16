Волонтеры барнаульского водоканала собрали школьные наборы для детей

Подарки получат нуждающиеся семьи края

Захар Доровских и Андрей Валингер / Фото: Лилия Болатаева

Волонтеры Совета молодых специалистов "Росводоканал Барнаул" передали несколько коробок со школьными принадлежностями в благотворительный фонд "Облака". Материалы для учебы и творчества собрали силами сотрудников предприятия.

«Акцию "Рюкзак добра" мы проводим ежегодно в начале сентября, потому что искренне верим, что школьная пора должна быть светлой и запоминающейся для каждого ребенка», – рассказал председатель Совета молодых специалистов Андрей Валингер.

В этот раз в наборы вошли самые разные принадлежности: от пластилина и красок до тетрадей, цветной бумаги, ручек и дневников. В коробки также положили фетр, фоамиран и доски для лепки – все, что может пригодиться детям для уроков труда и творческих занятий.

По словам директора фонда "Облака" Марины Свидерских, часть подарков в ближайшие дни отправится в села в рамках программы "Сердце Алтая". Первым пунктом станет Старый Тогул. Остальные наборы вручат семьям Барнаула, которые находятся под опекой фонда.

«Говорим сотрудникам барнаульского водоканала большое сердечное спасибо за эту возможность творить, учиться и открывать мир!» – поблагодарила Марина Свидерских.

Благотворительность и экологические акции – важная часть корпоративной культуры барнаульского водоканала. Волонтеры предприятия регулярно очищают берега рек от мусора, помогают сиротам и оказывают поддержку животным в приютах.

