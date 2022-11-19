Чёрный Водяной Кролик. Что он принесёт нам в 2023 году и как его правильно встретить?

До конца 2022 года, которым заведует Голубой Водяной Тигр, осталось чуть больше месяца. В 2023-м на смену ему придёт Чёрный Водяной Кролик. Но придёт он не один. Вместе с ним будет Чёрный Водяной Кот — это единственный случай в восточном календаре, когда годом заведуют сразу два животных.

О том, что нам обещают Кролик и Кот в 2023 году и как их правильно встретить, чтобы привлечь удачу, — в материале amic.ru.

Так год кого в итоге нас ждёт? Кролика или Кота?

И того, и другого. В восточном календаре 2023 году соответствуют сразу два животных — Кролик и Кот. Они оба в этот раз будут Чёрными и Водяными. Поскольку звери похожи между собой и по характеру, и по внешнему виду, никакого противоречия здесь нет.

Кто они, символы 2023 года?

Кот и Кролик очень похожи. Это домашние животные, которые любят ласку и теплоту. Для них важно, чтобы вокруг царила атмосфера спокойствия, уюта и безопасности. Страсти и резкие перемены им совсем не по душе.

В то же время эти милые с виду зверьки обладают когтистыми лапами. И если случается какая-то экстренная ситуация, Кот и Кролик всегда готовы пустить своё острое оружие в бой. Впрочем, делают они это только в крайнем случае. Сначала они стараются просто сбежать от опасности.

А чтобы не допускать таких неприятных ситуаций, пушистых зверьков нужно просто любить, гладить и обнимать. Тогда и они ответят вам теплом.

Какой год нам обещает Чёрный Водяной Кролик?

По словам астрологов, год будет под стать характеру Кролика. Поскольку зверь (да и Кот тоже) ценит добро и ласку, то и нам в 2023 году он принесёт много романтики и семейного счастья. Считается, что в год Кролика семьям не страшны никакие конфликты и размолвки.

Впрочем, полагаться только на покровителей года не стоит. Нужно самим уделять должное внимание отношениям и второй половинке, чтобы семейная чаша оставалась полной.

Также коты и кролики очень активно плодятся. По словам астрологов, свой стиль жизни они привнесут и в наш мир. Поэтому в 2023 году многие решатся на свадьбу или даже обзаведутся потомством.

Полагают, что нас ждёт относительно спокойный год, который пройдёт без серьёзных потрясений. Что ж, надеемся, что так оно и будет.

Стихия следующего года — мягкая и успокаивающая вода — должна этому способствовать. Но нужно помнить, что в шторм она становится страшной разрушительной силой, которая сносит всё на своём пути. Так что расслаблять в любом случае не стоит.

Где лучше всего встречать год Чёрного Водяного Кролика?

Конечно же, отмечать Новый год лучше дома. И Кролику, и Коту будет комфортно в этой уютной и тёплой среде. А вот пышные вечеринки вдали от своего жилища — не самый лучший вариант.

Как встретить год Кролика, чтобы привлечь удачу?

Главное — вас должны окружать только самые близкие люди, которых вы любите и которым доверяете. Это именно та атмосфера, которую любит и ценит Чёрный Кролик. Погрузившись в неё, он обязательно одарит вас удачей на весь следующий год.

А вот встречать праздник среди малознакомых людей — плохая идея. Такая стрессовая обстановка Кролику точно не понравится.

Кстати, украшение дома тоже очень важно. Избегайте ярких цветов, лучше отдайте предпочтение спокойным тонам. Впрочем, исключение — зелёный. Кот и Кролик любят природу. Поэтому и наличие в доме живых цветов и растений тоже будет огромным плюсом.

Ещё будет здорово, если в доме везде будут пледы и подушки. Ведь пушистые зверьки очень любят в них нежиться.

Ну и один из самых популярных способов привлечь удачу — завести дома фигурки Кролика и Кота. Первый принесёт вам финансовую удачу и положительные перемены в жизни, а второй — семейное счастье.

Когда наступит год Чёрного Водяного Кролика?

Чёрный Водяной Кролик (или Кот) официально вступит в свои права 22 января 2023 года. Закончится год Кролика 9 февраля 2024-го.