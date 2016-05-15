Что известно о победительнице "Евровидение-2016" Джамале?
Уникальный вокал и манера исполнения Джамалы покорили всех судей
Украинская певица Джамала стала победительницей песенного конкурса "Евровидение", проходившего в Стокгольме на концертно-спортивной арене "Глобен" в ночь на 15 мая. Оперная и джазовая певица выступала с песней "1944" о депортации крымских, автором слов которой она является. Портал Amic.ru решил узнать, как начиналась карьера будущей победительницы престижного песенного конкурса.
Родители девочки были музыкантами, поэтому творческий путь будущей Джамалы начался с самого детства. Свою первую профессиональную запись она сделала в 9 лет, исполнив в студии 12 детских и народных крымскотатарских песен. После музыкальной школы было Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, затем Национальная Музыкальная Академия им. П. И. Чайковского в Киеве по классу оперного вокала, который закончила с красным дипломом.
Девушка хотела связать свою жизнь с классической музыкой, но серьёзное увлечение джазом и эксперименты с соулом и восточной музыкой изменило её планы, определив направление дальнейшей карьеры.
Впервые перед большой публикой девушка выступила в 15 лет. Одной из главных побед стало первое место на международном конкурсе "1-й европейский конкурс "Друзья музыки", который состоялся в Италии. В 2006 она удостоилась специальной премии на джазовом фестивале молодых исполнителей Dо#Dж junior, на котором она получила предложение исполнить главную партию в многожанровом мюзикле "Па". Эта роль стала важным этапом творческого пути Джамалы.
В 2009 году Джамала, псевдоним которой образовался от первых букв имени и фамилии, победила на "Новой волне" и завоевала гран-при, после чего ее карьера пошла в гору, и она стала популярной.
С этого момента Джамала начала проводить большие сольные концерты, где смогла показать всем, на что она способна. Затем посыпались многочисленные предложения принять участия в телевизионных шоу. Журнал Cosmopolitan называл её "Открытием года", она получает ELLE Style Award в номинации "Певица года" и премию "Человек года 2009" в номинации "Кумир украинцев".
Первый альбом Джамалы вышел в 2011 году, еще через два года вышел новый альбом. В перерыве между ними певица успела поучаствовать в шоу, "Звёзды в опере" в паре с Владом Павлюком. И тут вновь была одержана победа.
Впервые попасть на "Евровидение" Джамала попыталась в 2011 году, но не прошла отборочный тур. В 2016 году ей удалось стать лучшей из претендентов на отборах внутри страны. А после стать и лучшей в мире.