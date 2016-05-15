Что известно о победительнице "Евровидение-2016" Джамале?

Как стала популярной?

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Вопрос дня Как проходит отбор на "Евровидение"?

Впервые перед большой публикой девушка выступила в 15 лет. Одной из главных побед стало первое место на международном конкурсе "1-й европейский конкурс "Друзья музыки", который состоялся в Италии. В 2006 она удостоилась специальной премии на джазовом фестивале молодых исполнителей Dо#Dж junior, на котором она получила предложение исполнить главную партию в многожанровом мюзикле "Па". Эта роль стала важным этапом творческого пути Джамалы.

В 2009 году Джамала, псевдоним которой образовался от первых букв имени и фамилии, победила на "Новой волне" и завоевала гран-при, после чего ее карьера пошла в гору, и она стала популярной.



С этого момента Джамала начала проводить большие сольные концерты, где смогла показать всем, на что она способна. Затем посыпались многочисленные предложения принять участия в телевизионных шоу. Журнал Cosmopolitan называл её "Открытием года", она получает ELLE Style Award в номинации "Певица года" и премию "Человек года 2009" в номинации "Кумир украинцев".

Первый альбом Джамалы вышел в 2011 году, еще через два года вышел новый альбом. В перерыве между ними певица успела поучаствовать в шоу, "Звёзды в опере" в паре с Владом Павлюком. И тут вновь была одержана победа.

Впервые попасть на "Евровидение" Джамала попыталась в 2011 году, но не прошла отборочный тур. В 2016 году ей удалось стать лучшей из претендентов на отборах внутри страны. А после стать и лучшей в мире.