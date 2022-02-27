Что такое Масленица, как к ней нужно готовиться и как отмечать?

В понедельник, 28 февраля, в 2022 году в России наступает масленичная неделя. Это любимый народный праздник, связанный с блинами, гуляньями и весельем. Amic.ru рассказывает, откуда к нам пришла Масленица, каковы её традиции и как надо готовиться к этому празднику.

Когда зародился праздник?

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Вопрос дня Масленица-2018: когда празднуем и надо ли дарить подарки близким На самом деле Масленица — очень древний праздник. Его “прародителем” был языческий праздник Комоедица, посвящённый дню весеннего равноденствия, который считался началом нового года у славян. Празднование Комоедицы начиналось за неделю до дня весеннего равноденствия и продолжалось неделю после. Название праздник получил после принятия христианства на Руси. Дело в том, что Православная церковь старалась упразднить все напоминания о язычестве. Поэтому с XVI века на Руси ввели церковный праздник Сырная седмица, или Мясопуст, который предваряет Великий пост. В это время полагалось, постепенно отказываясь от соблазнов, подготовить свою душу и тело к покаянию, простив обиды и примирившись с родными и близкими. В народе Сырная седмица получила название Масленица, так как в этот период разрешались молочные продукты, в том числе и масло, с которым блины — главный символ праздника — особенно вкусны.

Какие традиции есть на Масленицу? Масленица у наших предков символизировала прощание с зимой и встречу весны. Праздник делился на два этапа. Первый — Малая Масленица. Она длилась три дня. В этот период шла подготовка к основному празднеству, заготавливали дрова для костров, убирали и украшали избы, готовились праздничные блюда, мучные угощения. В этот же период строился снежный город, где и проходили массовые гулянья. Пекли первые блины. Также период Малой Масленицы считался временем сватовства. В эти дни в дом к родителям невесты приходили на смотрины родители жениха. Основная часть праздника называлась Широкой Масленицей и длилась четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. Именно в эти дни происходили все действа: гулянья, увеселения, всевозможные представления, а также обряды проводов зимы.

Как нужно праздновать Масленицу? Во время празднования Масленицы на Руси сидеть дома считалось плохим знаком. В дом заглядывали только затем, чтобы немного согреться от морозов. Остальное время проводили на ярмарках, устраивали различные представления, кулачные бои, катания на санях. Важно, что в масленичную неделю наши предки старались примириться даже с врагами. Соседи ходили друг к другу в гости и просили прощения, оставляя все обиды в прошлом. Эта традиция нашла своё отражение в Прощёном воскресенье, которое приходится на последний день Масленицы. Также в последний день сжигали чучело Масленицы. Это знаменовало собой прощание с предыдущим годом и зимой. Пепел от костра развеивали над полями для хорошего урожая в новом году.

Как встречали Масленицу в каждый день недели? Каждый день масленичной недели имеет своё название и предназначение.

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Вопрос дня Почему на Масленицу пекут блины и откуда пошла такая традиция

Понедельник: “встреча”

В этот день встречались сваты и договаривались о совместном проведении праздника, а молодые невестки навещали родителей. На заранее выбранном месте для гуляний сооружали ледяные горки, балаганы, снежные крепости. Хозяйки начинали печь блины, отдавая первый бродяжкам на помин усопших.



Вторник: “заигрыш”

В этот день проходили смотрины. Считалось, что если сосватаешь невесту на Масленицу, свадьба как раз на Красную горку скажется. Молодёжь приглядывалась друг к другу на гуляньях.



Среда: “лакомка”

В этот день блины пекла тёща и ждала на угощение своего зятя, всячески показывала ему своё расположение.



Четверг: “разгул”

Начиналась Широкая Масленица. В этот день прекращалась любая работа, начиналось повсеместное веселье, которое сопровождалось различными соревнованиями, масленичными запевами, танцами, всеобщим пированием из приготовленных угощений. Самым главным событием становился штурм снежного городка.



Пятница: “тёщины вечёрки”

В этот день зять должен был проявить всё свое гостеприимство и встретить тёщу. Причем тёща шла в гости к зятю со своими подругами. Дочь готовила угощение и пекла блины, а зять старался во всём угодить тёще и показать перед гостями, как он её уважает.



Суббота: “золовкины посиделки”

В субботу в гости к молодым шли родственники мужа: сёстры, братья и др. Молодая невестка пекла блины и угощала родичей. Также в этот день золовке преподносили подарок от родни невестки.



Воскресенье: “проводы”

Главный и последний день Масленицы в народе называют Прощёным воскресеньем, или Целовальником. В этот день просили друг у друга прощения за нанесённые обиды, а также посещали могилы усопших родственников. Убирали дом, к вечеру проходили большие гулянья со сжиганием чучела Масленицы. В костёр же бросали и остатки праздничной еды. С понедельника начинался Великий пост.