Где нашли бабушку, встретившую солдат с советским флагом, и правда ли, что ее увезли на Алтай?

В начале мая в СМИ появились подробности о местонахождении украинской бабушки, которая в апреле вышла навстречу солдатам ВСУ с красным знаменем СССР. Смелый поступок пенсионерки сделал её героиней российских новостей. После этого на улицах городов страны стали появляться граффити с изображением женщины, а в Роскосмосе пообещали посвятить ей запуск одной из своих ракет.

Но пользователей соцсетей больше волнует, как сложилась судьба украинской пенсионерки и всё ли с ней в порядке. В прессе стала популярной версия, что старушку эвакуировали в Барнаул. Теперь её местонахождение известно точно.

О том, где находится бабушка и всё ли с ней в порядке, — в материале amic.ru.

Что ещё за бабушка с советским флагом? Старушка стала героиней вирусного видео, которое появилось в Сети в начале апреля. В коротком ролике женщина пристыдила украинских военных, которые пришли к её дому. Женщина вышла к солдатам с красным флагом СССР в руках. Очевидно, пенсионерка полагала, что встречает российских солдат. Она сообщила «гостям», что очень их ждала: «Молились за вас и за Путина и за весь народ». Один из солдат забрал у женщины флаг, кинул его на землю и стал топтать сапогами. Бабушка возмутилась и пыталась воззвать к совести мужчин словами, что за это знамя воевали её родители. Но солдат к ней не прислушался. При этом военные отдали старушке пакет с продуктами. На помощь она согласилась неохотно: сначала говорила, что военным еда нужнее. Ролик молниеносно набрал огромную популярность в Сети, а поступок женщины обсуждали в эфире федеральных телеканалов. С чего все взяли, что бабушка теперь находится на Алтае? Информация об этом появилась в соцсетях спустя время после публикации видео. По сообщениям пользователей, дочь пожилой пары (бабушки и её мужа) живёт в Барнауле. Писали, якобы она узнала своих родителей на видео и забрала к себе. Действительно ли бабушку эвакуировали в Барнаул? Нет. Алтайские власти эти сообщения опровергли. В начале мая РИА Новости обратилось за информацией в региональное Минсоцзащиты. Там объяснили, что бабушка, смело встретившая силы ВСУ с красным флагом, в Барнаул не приезжала. «У нас в крае нет этой бабушки, которая вышла со знаменем», — пояснили в ведомстве. В министерстве также рассказали, откуда, возможно, пошли такие слухи. Дело в том, что на Алтай действительно приехала пожилая пара с Украины. Они эвакуировались к дочери, которая живёт в Барнауле. Но со старушкой, державшей в руках красное знамя, эта история никак не связана. Где сейчас находится смелая пожилая женщина? В Харьковской области. Это следует из нового видео, которое появилось в Сети 2 мая. Из него можно понять, что пенсионерку зовут Анна. Живёт она в Двуречанском районе Харьковской области — это всего в 12 километрах от России. Оказалось, что первый ролик был снят там же. Всё это время женщина остаётся в собственном доме. По словам авторов видео, женщине предлагали эвакуироваться на территорию, которая находится под контролем украинских сил. Но от такого варианта она отказалась. Известно так же, что многие жители её деревни уехали оттуда самостоятельно. Но бабушка и её муж передвигаются с трудом, поэтому остались. Находится ли бабушка в безопасности? А вот в этом есть большие сомнения. Во втором ролике видно, что у дома пенсионерки стоят противотанковые ежи. Авторы некоторых российских Telegram-каналов полагают, что украинцы готовятся принимать бой именно в этом месте деревни. Как в России отреагировали на поступок бабушки с советским флагом? Женщина с красным знаменем в руках стала не просто героиней соцсетей, но и настоящим символом для тех, кто поддерживает спецоперацию. Изображение старушки с флагом наносят на здания в российских городах. Кроме того, образ женщины уже воплощают в небольших монументах и фигурках, а также на баннерах. Поступок женщины отметили и в Роскосмосе. По словам Дмитрия Рогозина, изображение старушки со знаменем нанесут на одну из отечественных ракет в ходе предстоящих запусков.