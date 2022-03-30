Как скачать видео с YouTube, пока хостинг не заблокировали

Ряд аналитиков предсказывают, что вслед за Instagram* и Facebook* в России могут заблокировать YouTube. Советуют, пока есть возможность, скачать нужный контент, чтобы не потерять его. Рассказываем, как быстро и бесплатно скачать видео с YouTube.

*Обе соцсети запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Если я скачаю с YouTube чужое видео, не нарушу ли я чьи-то авторские права?



Такой риск действительно есть. Тем более что в условиях использования YouTube прописано, что загружать, копировать и распространять контент можно только получив предварительное письменное разрешение от представителей YouTube и, если необходимо, соответствующих правообладателей.



Это означает, что можно скачивать только те материалы, которые подпадают под свободные лицензии Creative Commons CC0 (Public Domain) и CC BY (Attribution). Ну и конечно, вы имеете право скачивать с YouTube свои собственные видео.



Во всех остальных случаях мы не рекомендуем этого делать.

Как скачать видео с моего канала на YouTube



1. Войдите в свой аккаунт на YouTube.

2. Нажмите логотип в верхнем правом углу. Выберите в меню «Творческая студия YouTube». Войдите в неё.

3. В меню слева нажмите «Контент».

3. Наведите курсор на нужное вам видео, нажмите на значок меню с тремя вертикальными точками (выскакивает надпись «Действия») и выберите пункт «Скачать». Всё.



Важный момент: один ролик за сутки можно скачать не более пяти раз.

У меня много контента. Можно ли скачать его весь и быстро?



Да, способов для этого несколько. Во-первых, вы можете воспользоваться Google Архиватором. Как это сделать:

1. Выберите данные для скачивания — YouTube и YouTube Music, поставьте галочку напротив этого пункта.

2. Нажмите кнопку «Далее».

3. Определите способ получения данных:

• по ссылке — когда файлы будут готовы, вы получите электронное письмо со ссылкой, по которой можно будет скачать файлы в течение недели;

• добавить на Google Диск — после экспорта файлы будут добавлены в хранилище Google Диск, вы получите ссылку на них по электронной почте;

• добавить на Dropbox, OneDrive или Box — файлы будут загружены на один из этих сторонних сервисов, после чего вам придёт письмо со ссылкой.

4. Выберите частоту экспорта — однократный.

5. Установите тип файла: ZIP или TGZ.

6. Выберете размер файла: 1 Гб, 2 Гб, 4 Гб, 10 Гб или 50 Гб.

Важный момент: если архив с видео превысит выбранный размер, он будет разделён на несколько частей.

7. Нажмите «Создать экспорт» или «Связать аккаунты и создать экспорт».

8. Экспорт запущен. Учтите, что скачивание может занять несколько суток. Дожидайтесь получения электронного письма со ссылкой на скачивание архива с видео.



Во-вторых, вы можете воспользоваться специальными программами для скачивания видео на компьютер. Лайфхакер рекомендует использовать ClipGrab, 4K Video Downloader и утилиту Videode. Все они бесплатны, работают с Windows и macOS и позволяют скачивать ролики в разрешении вплоть до 4K, а некоторые и до 8К.



Чтобы воспользоваться любой из этих программ, достаточно вставить в неё ссылку на нужный ролик, выбрать параметры видео и нажать на кнопку загрузки.