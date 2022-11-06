Кардиопакеты и антихолестериновые кабинеты. Как ковид ударил по «сердечникам» и чем их будут спасать на Алтае?

В 2022 году в Алтайском крае стали чаще выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом в ходе онлайн-форума на сайте регионального правительства сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов. По его словам, во многом заболеваемость увеличилась из-за того, что со спадом пандемии медики активнее занялись диспансеризацией.

Приход ковида больно ударил по хроническим «сердечникам» — смертность от подобных заболеваний значительно выросла.

Попов рассказал, снижается ли количество смертей и что в регионе делают и планируют сделать, чтобы спасти как можно больше жизней.

Вечный смертельный «лидер»

Болезни системы кровообращения остаются лидирующей причиной смерти не только в Алтайском крае, но и по всей стране, пояснил Попов.

По его словам, до начала пандемии на долю подобных заболеваний приходилось до 43% всех смертей в регионе. На втором месте были онкологические заболевания — 16% в структуре смертности.

COVID-19 значительно перестроил эту статистику. Сам коронавирус в 2020-м стал причиной смерти в 4,5% случаях. А в 2021-м эта доля увеличилась уже до 17%: ковид занял второе место в списке причин, от которых умирали в Алтайском крае.

Но лидер не изменился. Более того, с началом пандемии количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось на 18%.

Причина очевидна: коронавирус заметно осложняет течение таких болезней и ухудшает состояние пациентов-хроников. По словам Попова, это подтверждает и статистика 2022 года. После окончания пятой волны, когда ковидная заболеваемость практически сошла на нет, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний тоже начала снижаться.

«Ликвидация последней волны подъёма заболеваемости обеспечила последовательное её снижение. За первое полугодие 2022 года число умерших от всех причин снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2588 человек, или на 11,4%. Число умерших от болезней системы кровообращения уменьшилось на 384 человека, или на 4,2%», — пояснил Попов.

Новости

Здоровье «Радоваться рано». Попов рассказал, как изменилась смертность на Алтае по сравнению с 2021 годом

«Школа ХСН» и антихолестериновые кабинеты

По словам Попова, одна из целей, которую себе ставит региональный Минздрав на 2023 год — увеличить среднюю продолжительность жизни жителей с 68,60 до 69,66 года. Чтобы её достичь, нужно снижать и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, пояснил Попов.

По его словам, кардиослужбу региона активно модернизируют по нацпроекту «Здравоохранение». Так, в 2022 году на базе БСМП № 2 появилось первичное сосудистое отделение. Попов отметил, что такие же до конца года появятся на базе Алейской и Благовещенской ЦРБ.

Ещё в начале года поликлиникам края поручили сделать акцент на диспансерном наблюдении «сердечников», сообщил Попов. По его словам, за первое полугодие в крае обследовали более 140 тысяч человек.

«Сейчас мы продолжаем наблюдение за этими пациентами уже дистанционно — их обзванивают операторы кол-центра, задают вопросы об их состоянии. Уже сегодня мы видим снижение смертности в этой группе, уменьшение количества вызовов скорой помощи. Так, за девять месяцев 2022 года было сохранено 1145 жизней в сравнении с 2021 годом», — пояснил Попов.

По словам министра, около 7% взрослого населения края страдает хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Для них в регионе уже более года работают специальные кабинеты на базе кардиодиспансера. Пациентов, которые обратились за медпомощью, учат жить со своим заболеванием в «школе ХСН».

«За время наблюдения пациенты проходят обучение в „школе ХСН“, учатся следить за своим весом, вовремя принимать лекарства, обращаться к врачу при наличии ухудшения, также в это время подбирается доза препаратов. В крае, кроме Кардиоцентра, кабинеты работают в Бийске, Павловске, Камне-на-Оби, на базе Алтайского краевого госпиталя ветеранов войн. Вот-вот откроются кабинеты для данной категории пациентов с наблюдением врачом-кардиологом в Благовещенской, Славгородской и в Завьяловской ЦРБ», — рассказал Попов.

По такой же схеме работают и антикоагулянтные кабинеты, где обследуют пациентов с нарушениями сердечного ритма. А в 2023-м, сообщил Попов, появятся и антихолестериновые кабинеты.

«В 2023 году планируется открытие кабинетов для пациентов с высоким уровнем холестерина и его фракций, данное состояние при отсутствии контроля приводит к ускоренному развитию „атеросклеротических заболеваний“ — инсультам, инфарктам, внезапной смерти. По предварительным данным, таких пациентов в крае 39 тыс. человек. Их необходимо выявлять, наблюдать, правильно лечить для предупреждения преждевременной заболеваемости и смертности», — сообщил Попов.

Кроме того, с 2023 года в Алтайском крае расширят «кардиопакет» — набор лекарств, которые выписывают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь там будет не 23, а 31 препарат. По словам Попова, сейчас обеспеченность «кардиопакетами» в регионе составляет 92%.