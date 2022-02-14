Когда Чистый понедельник в 2022 году и что нельзя делать в этот день?

Чистый понедельник — один из важных дней в православном календаре. Пусть в церковном уставе даже названия такого нет, этот праздник имеет особое значение и начинает Великий пост. В этот день верующие не только жёстко ограничивают себя в пище, но и идут в баню, чтобы очистить душу и тело.

Рассказываем, когда Чистый понедельник в 2022 году, что нельзя делать в этот день и почему на Руси не только купались, но и рот самогоном полоскали.

Какого числа Чистый понедельник в 2022 году?

В 2022 году Чистый понедельник выпадает на 7 марта. Это первый день Великого поста, а точнее — Федоровой недели. Хотя для священников Чистый понедельник начинается днём раньше — в Прощёное воскресенье. Именно накануне понедельника богослужители совершают особые литургии.

Что это за праздник и почему его так назвали?

Чистый понедельник — неканоническое название, поскольку в православном календаре его нет. Этот день наступает сразу после Масленичной недели. На Руси было принято после этого очистить своё жилище от “духа Масленицы”. Брали раскалённый уголёк или кирпич, сбрызгивали уксусной водой с мятой и ходили с ним по избе, “очищая” каждый угол. А затем обязательно нужно было помыть полы и посуду, а также перестелить постель. В завершение шли в баню, чтобы очистить и себя перед началом поста. Поэтому понедельник и прозвали Чистым. Но в Ветхом завете тоже можно встретить идею очищения тела и помыслов накануне поста. В этот день в храмах принято читать книгу пророка Исаии. “Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряное, – как снег убелю; если будут красны как пурпур, – как волну убелю" (I:1-20). Сам Великий пост тоже основан на идее полного очищения от всего греховного: и духом, и телом. Поэтому первый день — важное время, чтобы осознать всю тяжесть и необходимость предстоящего периода.

Что принято делать в этот день?

Традиции Чистого понедельника были на Руси еще в дохристианский период. После шумных проводов зимы наступало время для домашних хлопот. Поэтому женщины убирались в избе, а все зимние вещи прятали по сундукам. Мужчины в это время уже начинали подготовку к весенним работам. Еду, оставшуюся после Масленицы, есть уже нельзя, считалось на Руси. Обычно её отдавали животным. У верующих же первый день поста — один из самых строгих. Считается, что нужно полностью отказаться от еды. Вместо этого следует бороться с искушениями и усердно молиться. Немного постного разрешено поесть лишь после заката. Кстати, на Руси, несмотря на всевозможные церковные запреты, была традиция “полоскать рот” самогоном. Так называли один из способов опохмелиться. И приговаривали: “У кого скором в зубах навязнет, тот будет чертей во сне видеть”. Потом надо было идти в баню и тоже там “рот полоскать”. А затем мужики встречались друг с другом в кулачных поединках. Считалось, что в бою-то уж точно выяснится, кто теперь чистый, а кто скоромный.

Обязательно ли держать максимально строгий пост?

Нет. Во-первых, для детей, стариков, беременных и военнослужащих в Церкви есть послабления. А во-вторых, держать пост или нет — дело каждого. Об этом amic.ru рассказывал барнаульский священник Роман Неверов. По его словам, решение лучше принимать совместно с врачом.

Что нельзя делать в Чистый понедельник?

На Руси в этот день было запрещено отказывать другим в помощи. Если к вам обратился человек, нужно его выслушать, защитить, накормить и сделать для него всё, что можете. День нельзя проводить в праздном веселье. Чистый понедельник нужно посвятить духовному и телесному очищению. Естественно, ругаться и сквернословить в этот день нельзя категорически. Кроме того, женщинам в Чистый понедельник запрещалось ходить по гостям. Мол, и дома немало хлопот.