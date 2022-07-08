Когда в Алтайский край вернётся жара и сколько она продержится?

Жара вернётся в Алтайский край в ближайшее воскресенье, 10 июля, максимально воздух прогреется до +33 градусов, об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Однако ещё завтра по краю синоптики передают осадки.

«В эту субботу, 9 июля, в ночные часы будет от 11 до 16 градусов тепла, днём — от +25 до +30. Ночью дожди с грозами пройдут в отдельных районах, днём они возможны только по югу. Но уже в воскресенье будет преимущественно без осадков и начнётся потепление. Самое время ехать на пляж», — сообщила синоптик.

Начиная с 9 июля в регионе ночью ожидается от +12 до +19 градусов, днём столбики термометров покажут от 26 до 33 градусов жары. Такая погода продержится в крае до 13 июля. Начиная со среды возможны кратковременные дожди с грозами, а также понижение температуры.

«Холодный фронт принесёт в середине недели кратковременные дожди с грозами. Также произойдёт спад температуры на 4-6 градусов», — рассказала Людмила Сырых.