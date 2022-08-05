Кто получит выплаты на подготовку к школе в августе 2022 года?

До нового учебного года осталось меньше месяца. Одна из главных забот российских родителей — подготовка детей к школе. Некоторые надеются, что в этом нелёгком деле им поможет государство. Так было в 2020 и 2021 годах, когда на каждого школьника выплачивали по 10 тысяч рублей.

Рассказываем, какие выплаты на подготовку к школе будут в 2022 году и кому они положены.

Будут ли в 2022 году выплаты по 10 тысяч рублей на подготовку к школе?

Точно неизвестно. Судя по всему, выплат, которые родители получали в 2020 и 2021 годах, на этот раз всё же не будет.

Напомним, в течение двух прошлых лет родители школьников получали в августе по 10 тысяч рублей по поручению Владимира Путина. И оба раза президент заранее объявлял о мере поддержки. В начале августа людям уже перечисляли деньги.

Сейчас же к началу августа нет не только выплат, но и никакой информации о них. Соответственно, оснований считать, что пособия вообще будут, нет.

Более того, в Госдуме пояснили, что в этом году единовременные выплаты заменили ежемесячными пособиями, о которых ещё весной объявил Путин. Такое мнение высказала депутат Светлана Бессараб.

Какими пособиями власти заменили выплаты к школе?

По словам Бессараб, на смену единовременным выплатам пришли пособия детям школьного возраста — от 8 до 18 лет.

«В этом году на смену единовременной выплаты в 10 тысяч рублей пришло регулярное ежемесячное пособие для семей с детьми, которым такая помощь нужна. Мы устранили пробел в законодательстве, который тогда был закрыт за счёт такой разовой меры. [...] Я считаю такую поддержку намного более действенной, чем разовая выплата. При этом в случае необходимости единовременная массовая выплата может и повториться. Но я пока о таких планах не знаю», — рассказала журналистам Светлана Бессараб.

Напомним, детям от 8 до 18 лет могут назначить ежемесячное пособие в размере 50%, 75% или 100% от регионального детского прожиточного минимума. В среднем по стране максимальная сумма составляет около 12 тысяч рублей. В Алтайском крае могут назначить выплату в размере 6338, 9507 или 12 676 рублей в месяц.

Кто может получить выплаты на детей школьного возраста?

Ежемесячные пособия положены не всем россиянам. На эту меру поддержки могут рассчитывать лишь дети из малоимущих семей. Такими в России считаются ячейки общества, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.

Кто в Алтайском крае может получить выплаты на подготовку к школе?

В Алтайском крае, как и во многих других регионах России, есть своя программа поддержки школьников. Впрочем, выплаты тоже положены только малоимущим семьям.

Так, дети из семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, имеют право ежегодно получать по одной тысяче рублей на школьные нужды. Но это пособие выплачивают уже после того, как учебный год начался.

Также в крае действует мера поддержки для школьников из многодетных семей. На каждого первоклассника из краевого бюджета выделяют по 7500 рублей на подготовку к школе. Те, кто учится с 2 по 11 класс, перед началом каждого учебного года могут получить по 5 тысяч рублей.

Оформить региональную меру поддержку можно в управлении соцзащиты, в отделении МФЦ или на портале госуслуг.