Кто в 2022-м может рассчитывать на тринадцатую зарплату к Новому году?

Совсем скоро начнётся последний месяц перед Новым годом. Многие компании уже сейчас начинают подводить предварительные итоги своей деятельности в уходящем году. И пока руководство изучает финансовые показатели, сотрудники гадают, получат ли к празднику 13-ю зарплату. Кстати, отечественные сервисы поиска вакансий уже выяснили у работодателей, планируют ли они делать подарок своим подчинённым.

О том, что такое 13-я зарплата, кому она положена и какие компании собираются её выплачивать, — в материале amic.ru.

Что такое 13-я зарплата?

Тринадцатая зарплата — это неофициальное название премии, которую многие работодатели выплачивают своим сотрудникам в конце года.

Кстати, к зарплате эта выплата никакого отношения не имеет. Само понятие появилось в нашей стране в советскую эпоху. Директора предприятий поощряли самых успешных работников в конце года.

Обычно размер премии был равен месячному окладу, из-за чего её и стали называть «тринадцатой зарплатой». Вот и сейчас руководство многих компаний использует подобный способ стимулировать своих работников.

Должен ли работодатель выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату к Новому году?

Нет. В российском законодательстве вообще нет понятия «тринадцатой зарплаты», поэтому работодатели могут выплачивать её только по собственному желанию. Обязанности это делать ни у кого нет.

Так что если вам не выплатили 13-ю зарплату, с точки зрения законодательства это абсолютно нормально. Впрочем, не всегда. Есть внутренние документы компаний, которые регламентируют выплату премий. Это может быть отдельно выпущенное положение о премировании, коллективный или индивидуальный трудовой договор. Если там закреплено, что вам положена премия, то её обязаны выплатить.

В каких компаниях платят 13-ю зарплату?

Поскольку платить тринадцатую зарплату никто никому не обязан, то и списка или перечня таких организаций нет. Везде руководство само решает, как ему быть. Может быть и так, что один год начальство выплачивает сотрудникам тринадцатую премию, а в другой — уже нет.

Обычно в России тринадцатую зарплату получают бюджетники, военнослужащие, сотрудники крупных компаний.

Что касается более мелких организаций, там часто выплата премии зависит от того, какую прибыль руководство получило за год.

Так что лучше узнать у своего работодателя, светит ли вам премия к Новому году.

Будут ли компании выплачивать 13-ю зарплату в 2022 году?

Будут, но далеко не все. Работодателей, готовых выплатить сотрудникам тринадцатую зарплату, в этом году гораздо меньше, чем в прошлом, выяснил портал «Работа.ру».

По данным сервиса, премировать работников готовы 37% опрошенных компаний. Из них только 21% наградит всех сотрудников без исключения. Остальные 16% выплатят премии части штата, рассказал Life.ru замгендиректора «Работы.ру» Александр Ветерков.

По его словам, в этот раз выплачивать премии готовы в основном компании из сферы производства и агропрома, а также торговли.

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Кому положена 13-я зарплата?

Здесь тоже никаких общих положений нет. В каждой компании самостоятельно решают, кто именно заслуживает тринадцатой зарплаты.

Где-то премируют весь коллектив, а где-то выплачивают деньги только особо отличившимся сотрудникам.

Так что этот вопрос тоже лучше уточнить у себя на работе.

Какой размер у 13-й зарплаты?

Как вы, наверное, и сами уже поняли, размер тринадцатой зарплаты тоже определяется в каждой организации индивидуально.

Но обычно сотрудникам в качестве премии выплачивают либо фиксированную ставку, либо часть оклада, либо размер среднемесячного заработка за год.

Какие компании в Алтайском крае собираются выплатить сотрудникам 13-ю зарплату?

Исследование на эту тему провёл сервис «Зарплата.ру». Результаты показали, что выплатить премию готовы 39% компаний. 37% твёрдо решили, что ничего платить не будут, а ещё 24% не приняли окончательного решения.

Сервис также сообщил, что на премию в Алтайском крае в 2022 году в основном смогут рассчитывать работники из сферы услуг, строительства, ретейла, промышленности, бухгалтерии, IT, образования, энергетики, транспорта и банковского сектора.

Когда обычно выплачивают 13-ю зарплату?

Обычно эти деньги сотрудникам выплачивают уже в декабре. Но и тут всё может быть по-разному и зависит от вашего руководства. Так что если вы уверены, что вам светит тринадцатая зарплата, сроки выплаты тоже лучше выяснить у начальства.