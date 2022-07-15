Ливни с грозами и градом. Какая погода будет в Алтайском крае с 16 по 18 июля

В ближайшие выходные и начале новой рабочей недели в Алтайском крае сохранится неустойчивая с дождями погода, рассказала amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталья Кобякова.

Если 17 июля осадки вероятны лишь местами, то уже в воскресенье они пройдут на большей части региона, и где-то даже с грозами.

«18 июля при грозах в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду и выпадение града. В Барнауле дожди пройдут 18 и 19 июля, но в воскресенье они будут более интенсивными», — предупредила синоптик.

Ночные температуры в конце этой недели и начале следующей будут колебаться от +11 до +18 градусов, местами в предгорьях и по северо-востоку они опустятся до +7...+10 градусов.

Днем синоптики прогнозируют от 21 до 27 градусов тепла. На юго-западе края воздух прогреется до 32 градусов тепла.