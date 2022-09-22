На сколько вырастут МРОТ и зарплаты бюджетников в Алтайском крае в 2023 году?

Минимальный размер оплаты труда и зарплаты бюджетников в Алтайском крае значительно вырастут в 2023 году. Об этом в ходе интернет-конференции рассказал председатель АКЗС Александр Романенко. По его словам, оклады бюджетников впервые станут больше «на такую величину».

О том, на сколько увеличатся МРОТ и зарплаты бюджетников в 2023 году, — в материале amic.ru.

Каким будет МРОТ в Алтайском крае в 2023 году?

Минимальный размер оплаты труда в Алтайском крае в 2023 году составит 16 379 рублей, сообщил Романенко. Сейчас величина МРОТ — 15 279 рублей. Таким образом, он увеличится на 1100 рублей.

На сколько вырастут зарплаты бюджетников в Алтайском крае?

У тех бюджетников, чья специальность есть в списках президентских майских указов, зарплата увеличится сразу на 9,2%. Индексация произойдёт автоматически 1 января 2023 года.

Повышение очень значительное, отметил Романенко.

«Индексация зарплаты „указным категориям“ работников сразу на такую величину будет производиться впервые», — пояснил спикер АКЗС.

Насколько увеличатся зарплаты «неуказных» бюджетников?

У тех бюджетников, которых нет в майских указах, индексация будет скромнее. Их зарплаты увеличатся на 5,5%. Индексации придётся ждать год — до 1 октября 2023 года.

Точные ли это цифры?

Да. По словам Романенко, параметры бюджета Алтайского края позволяют провести все эти повышения.

«Параметры бюджета Алтайского края, по прогнозам, позволят нам выполнить все наши расходные обязательства и провести повышение заработной платы», — подчеркнул депутат.