Переведите аванс. Как мошенники используют спрос на машины из Японии, Китая и Казахстана?

На фоне санкций, введённых недружественными странами, и роста цен на новые авто в России возник дефицит автомобилей иностранного производства. В результате россияне начали активно заказывать в частном порядке машины из Японии, Казахстана и Китая. Активизировались и мошенники, которые придумали новую схему по «продаже» таких транспортных средств. Как она работает и как не попасть в сети злоумышленников, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Как работает мошенническая схема по покупке и перегону авто?

Работает схема просто: мошенники создают в интернете каналы в мессенджерах, группы в соцсетях и сайты, на которых предлагают услуги по покупке, перегону и таможенному оформлению авто из Казахстана, Японии и Китая. Они заявляют, что стоимость их услуг составляет от 30 до 50 тысяч рублей (как и у настоящих посредников). Но чтобы сделка состоялась, они просят сразу перевести аванс минимум 300 тысяч рублей на покупку авто. После того как покупатель переводит деньги, «серые посредники» пропадают, а клиента блокируют. В итоге покупатель остаётся и без средств, и без машины.

С начала года количество таких фейковых ресурсов уже увеличилось в пять раз. Только в июле-августе 2022-го в интернете зафиксировано более 400 подобных мошеннических площадок, сообщают «Известия» со ссылкой на данные платформы «Тинькофф Защита».

На такие уловки могли уже попасться тысячи человек, заявил газете ведущий аналитик «СёрчИнформ» Леонид Чуриков. Эксперт свои выводы основывает на резком увеличении поисковых запросов на перегон авто. Например, только из Казахстана в июле их было на 125% больше, чем месяцем ранее, а из Японии — на 37%.

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А почему эти мошеннические сайты не блокируют?

Их блокируют, но они растут как грибы после дождя. Оперативно выявить их, ещё до того как кто-то пострадает от действий аферистов, не всегда предоставляется возможным. В Роскомнадзоре отмечают, что с начала года уже удалили и заблокировали почти 8,2 тысячи мошеннических сайтов. Но сколько именно из них было по автомобилям, в ведомстве уточнить не могут, так как не ведут отдельной статистики по ресурсам на автотематику.

Почему россияне не покупают авто напрямую за границей?

Российские карты не работают за границей. В связи с этим приобрести машину напрямую у многих россиян нет возможности, и они прибегают к услугам посредников.

А привлекают клиентов автомобили из этих стран из-за выгодных курсов йены и тенге к рублю. Кроме того, такие иномарки существенно дешевле, чем у официальных дилеров.

Как сообщил amic.ru житель Барнаула Александр, ему удалось купить автомобиль Honda Fit 2013 года выпуска через добросовестного посредника. Цена вопроса составила 800 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость машины, услуги посредника (30 тысяч рублей) и растаможка.

«У нас такие машины стоят от 900 тысяч рублей, но выбирать не из чего. Битые, гнилые, с большим пробегом. На моей машине всего пробег 40 тысяч километров, всё оригинальное и новое», — говорит Александр.

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Как защититься от мошенников?

Если вы планируете покупку автомобиля по такой схеме, эксперты рекомендуют выбирать в качестве посредников или проверенных людей по рекомендации, или искать их на сайтах объявлений. Как отмечает аналитик автомобильного портала «Дром» Игорь Олейников, интернет-ресурсы проводят тщательную проверку продавцов авто. Шанс нарваться на мошенников в телеграм-каналах, на сайтах и неизвестных форумах об автомобилях, где нет никакой защиты от мошенников, значительно выше, подчеркнул эксперт.