Персеиды в ночь на 12 августа. Как увидеть в небе самый красивый звездопад года?

В ночь с 11 на 12 августа пика достигнет один из самых красивых звездопадов — Персеиды. В народе его ещё называют августовским звездопадом. Этот метеорный поток считается одним из самых мощных: за ночь в небе можно увидеть множество падающих звёзд. Так что желание вы точно загадать успеете.

О том, куда смотреть и как увидеть Персеиды, — в материале amic.ru.

Что ещё за Персеиды?

Это метеорный поток. Так астрономы называют явление, которое в народе известно как звездопад. Ведь на самом деле звёзды не падают с неба: они спокойно живут многие миллиарды лет. Эффект падающих звёзд происходит, когда в атмосферу Земли попадают мелкие частицы. Они разогреваются и ярко вспыхивают.

Так вот, метеорный поток возникает, когда наша планета проходит через целое облако частиц. Так же и с Персеидами: ежегодно в июле и августе Земля сталкивается со шлейфом от кометы Свифта — Туттля. Тогда в атмосферу попадает множество мелких частиц. Некоторые из них развивают гигантскую скорость до 216 тысяч километров в час. Появляется целый дождь из падающих звёзд. Персеиды считаются одним из самых мощных и ярких потоков в году.

Своё название явление получило в честь созвездия Персея. С Земли кажется, будто звёзды падают именно из той области неба.

Что за пик Персеид будет 12 августа?

Пик метеорного потока — это время, когда через атмосферу проходит максимальное количество частиц. А значит, можно наблюдать наиболее красивый и яркий звёздный дождь. Только представьте, в ночь с 11 на 12 августа в небе почти каждую минуту будет видно падающую звезду. А то и две. Мощность потока составит около ста метеоров в час.

Кажется, я пропустил пик. Мне теперь ждать год?

Нет. Метеорный поток длится намного больше, чем один день. В 2022 году, например, Персеиды будут активны до 17 августа. Так что в другие дни вы тоже сможете увидеть падающую звезду. Только в небе их уже будет меньше, чем 12 августа.

Будет ли видно Персеиды в Алтайском крае?

Да. Метеорный поток прекрасно видно на всей территории России. И в Алтайском крае тоже.

Куда смотреть, чтобы увидеть в небе Персеиды?

Найти место, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают падающие звёзды, очень просто. Именно поэтому, кстати, Персеиды и считаются самым популярным потоком.

Для начала нужно найти Малую Медведицу. Справа от неё находится Кассиопея — небольшое созвездие в виде буквы W. Прямо под ней — созвездие Персея. Оно-то нам и нужно.

Ну а дальше инструкции просты. Нужно лишь устроиться поудобнее и любоваться звёздами. Через какое-то время вы внезапно обнаружите, что звёзды падают с неба. Пока будете восхищаться, не забудьте загадать желание.