Персеиды в ночь на 12 августа. Как увидеть в небе самый красивый звездопад года?

Каждое лето в небе вспыхивает мощный метеорный поток. Полюбоваться им можно и в Алтайском крае.

11 августа 2022, 14:34

В ночь с 11 на 12 августа пика достигнет один из самых красивых звездопадов — Персеиды. В народе его ещё называют августовским звездопадом. Этот метеорный поток считается одним из самых мощных: за ночь в небе можно увидеть множество падающих звёзд. Так что желание вы точно загадать успеете.

О том, куда смотреть и как увидеть Персеиды, — в материале amic.ru.

Что ещё за Персеиды?

Это метеорный поток. Так астрономы называют явление, которое в народе известно как звездопад. Ведь на самом деле звёзды не падают с неба: они спокойно живут многие миллиарды лет. Эффект падающих звёзд происходит, когда в атмосферу Земли попадают мелкие частицы. Они разогреваются и ярко вспыхивают.

Так вот, метеорный поток возникает, когда наша планета проходит через целое облако частиц. Так же и с Персеидами: ежегодно в июле и августе Земля сталкивается со шлейфом от кометы Свифта — Туттля. Тогда в атмосферу попадает множество мелких частиц. Некоторые из них развивают гигантскую скорость до 216 тысяч километров в час. Появляется целый дождь из падающих звёзд. Персеиды считаются одним из самых мощных и ярких потоков в году.

Своё название явление получило в честь созвездия Персея. С Земли кажется, будто звёзды падают именно из той области неба.

Что за пик Персеид будет 12 августа?

Пик метеорного потока — это время, когда через атмосферу проходит максимальное количество частиц. А значит, можно наблюдать наиболее красивый и яркий звёздный дождь. Только представьте, в ночь с 11 на 12 августа в небе почти каждую минуту будет видно падающую звезду. А то и две. Мощность потока составит около ста метеоров в час.

Кажется, я пропустил пик. Мне теперь ждать год?

Нет. Метеорный поток длится намного больше, чем один день. В 2022 году, например, Персеиды будут активны до 17 августа. Так что в другие дни вы тоже сможете увидеть падающую звезду. Только в небе их уже будет меньше, чем 12 августа.

Будет ли видно Персеиды в Алтайском крае?

Да. Метеорный поток прекрасно видно на всей территории России. И в Алтайском крае тоже.

Куда смотреть, чтобы увидеть в небе Персеиды?

Найти место, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают падающие звёзды, очень просто. Именно поэтому, кстати, Персеиды и считаются самым популярным потоком.

Для начала нужно найти Малую Медведицу. Справа от неё находится Кассиопея — небольшое созвездие в виде буквы W. Прямо под ней — созвездие Персея. Оно-то нам и нужно.

Ну а дальше инструкции просты. Нужно лишь устроиться поудобнее и любоваться звёздами. Через какое-то время вы внезапно обнаружите, что звёзды падают с неба. Пока будете восхищаться, не забудьте загадать желание.

Привет, Юпитер. Что можно увидеть на ночном июльском небе без телескопа

Привет, Юпитер. Что можно увидеть на ночном июльском небе без телескопа

Комментарии
    Новости партнеров