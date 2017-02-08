Позывной Гиви: что известно об убитом командире батальона "Сомали" Михаиле Толстых?
Минобороны ДНР сообщило о гибели командира батальона "Сомали" Гиви
Минобороны ДНР сообщило о гибели командира батальона "Сомали" Гиви, который известен как Михаил Толстых. Как передает "Донецкое агентство новостей", 8 февраля в 6 утра ополченец погиб в результате террористического акта. На месте теракта работают представители следственных органов, МЧС ДНР и других оперативных служб. Коротко рассказываем о том, что нужно знать об убитом.
В мае 2014 года Гиви принял участие в вооруженных боях за Славянск. Летом того же года воевал за Иловайск. В сентябре сражался за донецкий аэропорт.
19 октября 2014 года Михаил Толстых обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой предоставить "Народному ополчению" автомобили для перевозки раненых. 28 октября Жириновский отправил ополченцам партию автомобилей "Нива". 16 февраля 2015 года был включён в санкционный список Европейского союза.