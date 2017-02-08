Позывной Гиви: что известно об убитом командире батальона "Сомали" Михаиле Толстых?

Чем запомнился во время военного конфликта в Донбассе?

В мае 2014 года Гиви принял участие в вооруженных боях за Славянск. Летом того же года воевал за Иловайск. В сентябре сражался за донецкий аэропорт.

19 октября 2014 года Михаил Толстых обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой предоставить "Народному ополчению" автомобили для перевозки раненых. 28 октября Жириновский отправил ополченцам партию автомобилей "Нива". 16 февраля 2015 года был включён в санкционный список Европейского союза.