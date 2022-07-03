Правила поменяли. Сколько теперь в России оформляют паспорт?

Сроки получения главного документа, удостоверяющего личность, станут значительно короче в России. Вместо 10 рабочих дней, начиная с 1 июля, ждать новый паспорт придётся не более пяти. Будут ли влиять на сроки оформления обстоятельства замены и место подачи документов, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Если я буду менять паспорт не по месту прописки, сколько дней придётся ждать?

До принятия изменений срок оформления паспорта составлял 10 дней, если заявитель подал их по месту жительства. Во всех остальных случаях закон отводил на эту процедуру 30 суток. Но у нас для вас хорошая новость: теперь абсолютно не важно, где вы решите менять документы и будет ли адрес прописки совпадать с местом фактического проживания. В любом случае срок замены российского паспорта с 1 июля не должен превышать пяти рабочих дней.

Новшества регламентируются постановлением правительства и приказом МВД России.

Отсчёт пойдёт со дня приёма документов от гражданина территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации. Если человек для замены паспорта обратится в МФЦ, отсчёт пойдёт со дня предоставления в МВД пакета документов.

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А сколько будут изготавливать паспорт, если я его потерял или постирал?

Обстоятельства замены тоже роли не играют. Паспорт будет готов через пять дней. Оперативно, согласитесь?

А если мне нужен паспорт с электронным носителем, за сколько его изготовят?

И паспорт с электронным носителем сделают в МВД тоже за пять дней.

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Напомните, когда необходимо получать новый паспорт?

Законодательством РФ предусмотрено, что заменить документ необходимо, если:

— вам исполнилось 20 и 45 лет;

— вы изменили внешность, пол, фамилию, имя или отчество;

— в готовом документе есть ошибки в сведениях;

— паспорт утрачен, износился и стал непригоден для использования;

— не хватает страниц для обязательных отметок.

Отметим, что при замене паспорта по любой причине серия и номер будут новыми. Старый паспорт нужно сдать вместе с заявлением на замену.

Какие нужно собрать документы, чтобы заменить российский паспорт?

Для получения государственной услуги необходимо предоставить:

— заявление о выдаче или замене паспорта;

— свидетельство о рождении;

— две «свежие» личные фотографии в анфас без головного убора. Цветным будет фото или чёрно-белым решать вам;

— квитанцию об уплате госпошлины;

— свидетельство о заключении или расторжении брака (если у вас есть супруг(а) или были;

— сведения о ваших родителях, как они указаны в вашем свидетельстве о рождении;

— данные загранпаспорта (при наличии);

— свидетельство о смене имени, фамилии, отчества (если такой факт был);

— при изменении пола потребуется предъявить заключение из ЗАГСа о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния;

— если в паспорте есть ошибки, нужно предоставить документ, содержащий верные сведения.