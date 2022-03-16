Работает ли Wildberries и что с ним произошло?

С 14 марта в работе самого крупного в России маркетплейса Wildberries наблюдаются сбои. Пользователи жаловались, что их личные данные в приложении больше не отображаются. В компании заверили, что прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее устранить все неполадки.

Рассказываем, работает ли Wildberries сейчас, что с ним в итоге случилось и защищены ли банковские данные клиентов.

Работает ли сейчас Wildberries? Да, но не полностью. По последним данным самой компании, технические специалисты устранили уже более 90% всех ошибок, которые встречались на сайте. Поэтому пользователям снова доступен функционал сайта и приложения, пусть пока и частично. Ожидается, что вскоре маркетплейс будет доступен на 100%. Когда работа сервиса полностью восстановится? Точных сроков в компании не называют. Что произошло с Wildberries? О проблемах в работе маркетплейса стало известно 14 марта. Россияне начали жаловаться, что из их личных кабинетов исчезла вся персональная информация. Кроме того, пропала возможность оформить заказ. Некоторые также рассказали, что в пунктах выдачи заказов им не выдают товары. Позднее в компании подтвердили, что в работе маркетплейса произошёл сбой. При этом Wildberries опровергли нарушения в выдаче заказов: в пресс-службе сервиса заверили, что посылки можно получить в стандартном режиме. Персональные данные никуда не пропали — они перестали отображаться, подчеркнули представители сервиса. В чём причина сбоя в работе WIldberries? В самой компании инцидент объяснили техническими неполадками. Тем не менее Wildberries вполне мог подвергнуться масштабным хакерским атакам, рассказали «Коммерсанту» IT-эксперты. Стоит ли мне переживать за данные своей банковской карты? Нет. В компании пояснили, что все данные о банковских картах россиян надёжно защищены и не пострадали. Как быть, если я всё равно не могу оформить или получить заказ? Что касается получения заказа, всё должно работать штатно. В Wildberries настаивают, что заказы не переставали выдавать в стандартном режиме. Если же у вас проблемы с функционалом сайта или приложения, стоит немного подождать. В компании уверяют, что скоро разберутся с оставшимися техническими ошибками.