Россия принимает Кубок конфедераций. Он кому-то вообще нужен?

Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова в субботу, 17 июня, сыграет первый официальный матч за год. Наша страна уже на пороге чемпионата мира, и генеральной репетицией станет традиционный Кубок конфедераций. Рассказываем все, что нужно знать об этом турнире.

1 Что такое Кубок конфедераций? Турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА, пройдет с 17 июня по 2 июля. Рассматривается как "репетиционный" турнир перед чемпионатом мира, который пройдет в 2018 году. Турнир будет проводиться на стадионах, которые позднее примут матчи чемпионата мира.

2 Кто в нем примет участие? В Кубке конфедераций примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями, а также действующий чемпион мира и команда страны, в которой проводится соревнование. Так, в 2017 году за этот кубок сразятся Россия, Камерун, Новая Зеландия, Мексика, Германия, Португалия, Австралия, Чили.

3 Этот турнир кому-то интересен? Спорный вопрос. Для нашей команды точно. Последний раз сборная проводила официальный матч год назад с командой Уэльса. Все помнят, как нашу команду едва ли не в одиночку уничтожил Гарет Бэйл. С тех пор у нас поменялся тренер (Леонид Слуцкий вовремя понял, что это безнадежный проект, и уехал на работу в Англию), обновился состав, и даже уже президент страны Владимир Путин сам спросил на "Прямой линии", когда команда России вдруг начнет выигрывать. Кубок конфедераций — относительно новый турнир, который впервые прошел во Франции в 1997 году. Он проводится ровно за год до чемпионата мира по футболу и, по сути, нужен только стране-хозяйке. В данном случае России. Особой значимости турнир не имеет — это не Лига чемпионов, не Кубок Европы, и многие сборные вообще привезут экспериментальный состав. В конце концов, сборная Бразилии четыре года назад вынесла всех у себя дома на Кубке конфедераций, а потом на чемпионате мира Неймар и компания вынимали семь мячей из своих ворот в матче с немцами.

4 Что нашу сборную ждет на турнире? Скорее всего, ничего хорошего. Команда Станислава Черчесова, возможно, самая слабая сборная в истории российского футбола, и трудно представить, что она выйдет в финал. Впрочем, никто такую задачу и не ставит. Главное – сыграть достойно, попытаться выйти из группы и показать красивую игру. В это, к слову, верится также с трудом.

5 Почему турнир могут провалить не только игроки? Пока все очень печально. Мы доказываем, что Россия — не футбольная страна. Так, не все билеты на Кубок конфедераций до сих пор раскуплены, каналы купили права на трансляцию в последний момент, да и то со скандалом, а на газоне "Крестовского" еще месяц назад можно было сажать картошку. Уровень подготовки к большому футбольному турниру оставляет желать лучшего. Есть опасение, что на матчах других команд стадионы будут пустыми, а иностранцам не смогут оказать доброжелательный прием. Впрочем, для этого и нужен Кубок конфедераций, чтобы потом была возможность исправить ошибки. А их, скорее всего, будет много.

6 С кем сыграем в группе и когда? Сборной России при жеребьевке попались в группе А команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Если кто решит посмотреть игру, то вот расписание: 17 июня — 18.00 (мск). Россия — Новая Зеландия 21 июня — 18.00 (мск). Россия — Португалия 24 июня — 18.00 (мск). Россия — Мексика

7 Где пройдет турнир? В четырех российских городах и на 4 стадионах. Речь идет об арене "Открытие" в Москве, где играет "Спартак", стадионе "Рубин" в Казани, а также стадионе "Фишт" в Сочи и "Крестовском" в Санкт-Петербурге.

Новости

Спорт Путин верит, что сборная России по футболу с годами начнет радовать











