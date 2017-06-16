Россия принимает Кубок конфедераций. Он кому-то вообще нужен?
Все о главном футбольном турнире этого лета
Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова в субботу, 17 июня, сыграет первый официальный матч за год. Наша страна уже на пороге чемпионата мира, и генеральной репетицией станет традиционный Кубок конфедераций. Рассказываем все, что нужно знать об этом турнире.
Скорее всего, ничего хорошего. Команда Станислава Черчесова, возможно, самая слабая сборная в истории российского футбола, и трудно представить, что она выйдет в финал. Впрочем, никто такую задачу и не ставит. Главное – сыграть достойно, попытаться выйти из группы и показать красивую игру. В это, к слову, верится также с трудом.
Пока все очень печально. Мы доказываем, что Россия — не футбольная страна. Так, не все билеты на Кубок конфедераций до сих пор раскуплены, каналы купили права на трансляцию в последний момент, да и то со скандалом, а на газоне "Крестовского" еще месяц назад можно было сажать картошку. Уровень подготовки к большому футбольному турниру оставляет желать лучшего. Есть опасение, что на матчах других команд стадионы будут пустыми, а иностранцам не смогут оказать доброжелательный прием. Впрочем, для этого и нужен Кубок конфедераций, чтобы потом была возможность исправить ошибки. А их, скорее всего, будет много.
Сборной России при жеребьевке попались в группе А команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Если кто решит посмотреть игру, то вот расписание:
17 июня — 18.00 (мск). Россия — Новая Зеландия
21 июня — 18.00 (мск). Россия — Португалия
24 июня — 18.00 (мск). Россия — Мексика
В четырех российских городах и на 4 стадионах. Речь идет об арене "Открытие" в Москве, где играет "Спартак", стадионе "Рубин" в Казани, а также стадионе "Фишт" в Сочи и "Крестовском" в Санкт-Петербурге.