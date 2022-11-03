4 ноября в России празднуют День народного единства. По случаю этого торжества в стране ежегодно объявляют официальный выходной. А в этом году совпало так, что будут ещё и длинные выходные — последние до конца 2022-го.

О том, сколько дней мы будем отдыхать на День народного единства и будет ли 3 ноября коротким днём, — в материале amic.ru.

Сколько дней мы отдыхаем по случаю Дня народного единства в 2022 году?

В связи с Днём народного единства россиян ждут три выходных дня подряд. Между прочим, это последние длинные выходные в 2022 году. Следующий большой праздник, когда мы сможем отдохнуть от работы дольше обычного, — Новый год.

Какие дни будут выходными?

Отдыхать мы будем 4, 5 и 6 ноября. Это будут пятница, суббота и воскресенье.

Когда нужно выходить на работу после Дня народного единства?

На работу нужно будет выходить в понедельник, 7 ноября.

3 ноября — это короткий день?

Да. Сегодня короткий день для тех, кто работает по пятидневке и шестидневке. Как это обычно бывает, предпраздничный рабочий день сокращается на один час.

Впрочем, в первую очередь это касается бюджетных организаций. Так что не советуем молча уходить с работы на час раньше. Лучше обсудите это со своим начальством.