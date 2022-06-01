Верховный суд РФ разрешил самооборону при проникновении в дом. Что это значит и что об этом говорят юристы?

Верховный суд России 31 мая провёл пленум, на котором официально расширил пределы допустимой самообороны. Постановление уже опубликовано на портале ведомства. Список случаев, в которых человек имеет право применять самооборону, расширили. Теперь в этом перечне есть незаконное проникновение в жилище. А это значит, что к самообороне можно прибегать, если в ваш дом забрался грабитель или другой преступник.

Раньше суды трактовали закон по-другому, из-за чего многие, кто оборонялся у себя дома, в итоге получали тюремные сроки. Эксперты полагают, что изменения помогут сделать судебную практику более справедливой.

О том, в каких случаях Верховный суд разрешил самооборону, как нововведения скажутся на нашей жизни и что об этом всём говорят юристы, — в рубрике «Вопрос-Ответ».

При каких случаях Верховный суд РФ разрешил самооборону?

В списке случаев, при которых допустима самооборона, появился следующий:

«Незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нём лица, не сопряжённое с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».

Это значит, что обороняться можно в случае, если преступник просто проник в ваш дом. Такие случаи впредь будут считаться достаточным основанием, чтобы хозяин дома прибегнул к самообороне. При этом пробравшийся в дом человек может не представлять угрозы: само проникновение будут расценивать как весомый повод для защиты.

А что, раньше нельзя было защищаться у себя дома?

Нет. До этого самооборона разрешалась лишь в случае насильственных действий: побоев, грабежа или других преступлений. При этом факт нарушения закона нужно было ещё доказать, чтобы суд признал правомерность применения самообороны.

Выходило примерно следующее: если грабитель проник в дом и не успел ничего украсть, когда вы дали ему отпор, самооборона с вашей стороны считается недопустимой. Теперь эта странная трактовка в прошлом.

Теперь можно применять самооборону, как только проник в дом?

Да. Доказывать, что злоумышленник проник в дом именно с целью совершения насильственных действий, не нужно. Об этом председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал РИА Новости.

«Теперь совсем необязательно доказывать, что незаконное проникновение сопровождалось угрозой насилия. Достаточно того, что кто-то пытался проникнуть в жилище против воли хозяина», — цитирует его издание.

Как будут определять, не переборщил ли обороняющийся с мерами самообороны?

Здесь ситуация неоднозначная. В теории степень самообороны в случае нападения или попытки ограбления не должна превышать уровень самой угрозы. Об этом «Известиям» рассказал юрист Михаил Прядко. Впрочем, на практике каждый случай рассматривают индивидуально, отметил эксперт.

«Пределы необходимой обороны имеют весьма размытые границы. Если сказать просто, то уровень самообороны не должен превышать уровень самой угрозы. Например, если грабитель не нёс угрозы жизни, а просто попытался сбежать, а человек решил его догнать и напал, предположим, с холодным оружием, то это будет расцениваться правоохранительными органами как превышение пределов необходимой самообороны», — пояснил Прядко.

Поэтому здесь пока ничего непонятно. Всё будет зависеть от обстоятельств каждого конкретно случая. Универсальной «формулы» нет. Но на пленуме в Верховном суде также постановили, что все сомнения в превышении пределов самообороны суды «должны трактовать в пользу обвиняемого».

В каких случаях ещё разрешили самооборону?

Ещё один повод для самообороны, который добавил Верховный суд, — «основания опасаться осуществления угрозы». Этот пункт никак не связан с проникновением в жилище. Просто если злоумышленник явно намеревается вам навредить, это уже веская причина для самозащиты. Например, если человек вам угрожает, а в руке у него оружие. В таких случаях суды должны считать, что самооборона была допустимой, постановил Верховный суд.

Как изменения оценивают юристы?

Положительно. По мнению экспертов, постановление Верховного суда сделает российскую судебную практику более совершенной. Об этом НСН рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. По его мнению, до этого в отечественных судах существовал обвинительный уклон в пользу людей, которые прибегли к самообороне.

«Можно говорить о том, что некий обвинительный уклон в сторону людей, которые оборонялись, всё-таки существовал до последнего времени. Суды при рассмотрении таких дел обращали внимание на три вещи. Первое — это когда происходило начало насильственных действий. Для судов это было более важно, чем сама угроза нападения. Здесь крылась такая своеобразная уловка: важнее не сама угроза нападения, а когда сами действия были начаты. Суды также обращали внимания на средства, которые применялись при обороне и на действия самого обороняющегося. Анализировали не действия нападавшего, а действия обороняющегося», — цитирует его издание.

Из-за этого люди, которые были вынуждены себя защитить, нередко сами оказывались за решёткой. Постановление Верховного суда исправит это несправедливое положение дел, считает Соловьёв.

«Это очень важные изменения, которые приведут к изменению судебной практики. Этот обвинительный уклон будет убран, и мы получим более справедливые приговоры. Надеюсь, что в отношении тех людей, против которых расследуются дела, будут вынесены более гуманные решения», — объяснил «Национальной службе новостей» юрист.

Изменится ли что-нибудь после решения Верховного суда РФ?

Однозначно да. Постановление ВС РФ — это настоятельные рекомендации, которыми руководствуются все остальные суды в России. Эксперты уверены, что судебная практика точно изменится после решения пленума.

Почему судебную практику решили изменить?

Чтобы защитить права людей, у которых не было другого выбора, кроме как защищать себя. Проблема существует давно, а в СМИ регулярно всплывают истории, когда обороняющиеся в итоге получают тюремные сроки. Некоторых из них в итоге были оправданы, но только после того, как случай получил огласку.

В конце прошлого года о проблеме заявил президент России Владимир Путин, когда обсуждал ситуацию с правозащитниками.

«Проанализировать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье других граждан, безусловно, нужно. Давайте так и сделаем. Я попрошу Верховный суд такой анализ сделать, и если есть необходимость, представить свои предложения по совершенствованию этих норм регулирования», — заявил тогда глава государства.

Кроме того, внести законопроект с подобными изменениями недавно предлагали в Госдуме. Теперь эта ситуация разрешилась пленумом Верховного суда.