НОВОСТИОбщество

"Вот хитрюга". Путин ответил на просьбу рабочего, попросившего о льготной ипотеке авансом

Молодой сотрудник металлургического комбината предложил российскому лидеру изменить условия семейной ипотеки

17 июля 2025, 09:18, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин / Фото: ТАСС

Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) предложил президенту РФ Владимиру Путину изменить условия семейной ипотеки: выдавать ее авансом молодым парам. В ответ российский лидер назвал его хитрюгой. Об этом сообщает РИА Новости.

16 июля Путин приехал в Магнитогорск с рабочей поездкой. В ходе общения главы государства с работниками ММК один из них рассказал, что недавно вступил в брак. Однако они с женой откладывают себе в рождении детей. Рабочий пояснил, что они не подходят под условия льготных программ покупки жилья.

"Возможно ли изменить немножко льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее авансом, так сказать, молодым парам?" – спросил у президента работник комбината.

В ответ Владимир Путин улыбнулся:

"Вот хитрюга!" – прокомментировал российский лидер просьбу сотрудника комбината.

К своему вопросу молодой специалист добавил, что обязательным условием для этого должны быть планы семьи завести ребенка в ближайшие два-четыре года. Однако президент РФ отметил, что мер поддержки в стране уже хватает:

"Ребеночек появится, тогда государство плечо подставит", – заметил глава государства и напомнил, что в России создана единая система поддержки, начиная с периода беременности и вплоть до 17-летия ребенка.

Ранее amic.ru писал, как в России предлагают ужесточить условия семейной ипотеки под 6%. Выдачу кредитов хотят ограничить по региональному признаку: оформить жилищный кредит можно будет только там, где у заемщика есть постоянная регистрация. Однако изменения еще не заработали: предложение о региональной привязке семейной ипотеки внесут в Госдуму в течение месяца. Если закон примут, он вступит в силу уже в первом квартале 2026 года.

При этом алтайские эксперты уверены, что на стадии проработки законопроекта еще возможно внести более гибкие механизмы – например, прописать популярные города и регионы, в которых будет невозможно воспользоваться программой.

Россия ипотека

Комментарии 35

Avatar Picture
Кхм...

09:24:58 17-07-2025

Действительно, хитрый. Только вот кто?..

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:34:45 17-07-2025

В смысле хитрый? Вот пусть дед в 72 и рожает...........а откуда дети возьмутся со съемных квартир , кои хапуги сдают? Это про тех у кого не одна по наследству, а пачки квартир под сдачу.
Но президент хитрее он мигрантов завозит, они пачками новых русских делают, на все согласные, лояльные и по русски не бельмес.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:34 17-07-2025

гость (09:34:45 17-07-2025) В смысле хитрый? Вот пусть дед в 72 и рожает...........а от... Самое интересное, что многие из этих сдаваемых квартир были куплены под льготную ипотеку. Давно пора принять закон, когда любое ВТОРОЕ жилье должно быть обложено повышенным налогом без всяких льгот. В целом по метражу в стране нет проблем с жильем, но у одного 10 квартир под сдачу, другой 20 лет ипотеку платит за единственную студию, а третий снимает жилье все время - потому что цены на жилье космические.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:23 17-07-2025

Вырастили двух сыновей без "государева плеча". А тепереча получается еще и должны "плечу" остались.
Вот же хитрюга какой.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:52:05 17-07-2025

Гость (09:38:23 17-07-2025) Вырастили двух сыновей без "государева плеча". А тепереча по... вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесло государство?
в свой карман только считать и можете. и ещё ором орать кто вам чего должен.
хохлизм это самый.

  -33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:45 17-07-2025

Musik (09:52:05 17-07-2025) вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесл... Вам напомнить сколько налогов существует?

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:00:39 17-07-2025

Гость (10:12:45 17-07-2025) Вам напомнить сколько налогов существует?... если взять реальную стоимость инженерки по ЖКХ и с учетом изношенности ввалить вам в квитанцию реконструкцию и ремонт - от одного этого вы удавитесь.

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
СашаО

11:57:10 17-07-2025

Musik (11:00:39 17-07-2025) если взять реальную стоимость инженерки по ЖКХ и с учетом из... Тут вопрос уже в ЖКХ надо задавать, почему у них такой износ, если с населения регулярно что-то берется в виде налогов и плюс тарифы население тоже оплачивает. Поэтому какие еще варианты?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:21:26 17-07-2025

Гость (10:12:45 17-07-2025) Вам напомнить сколько налогов существует?... напомните. а еще напомните, сколько вы скрываете.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:37 17-07-2025

Musik (09:52:05 17-07-2025) вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесл... Напомните, уважаемый.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
СашаО

10:25:38 17-07-2025

Musik (09:52:05 17-07-2025) вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесл... Да, лучше сразу тут распишите, часть вопросов у населения сразу снимется, т.к. не все это знают/понимают.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:09 17-07-2025

Musik (09:52:05 17-07-2025) вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесл... а вам напомнить откуда государство эти деньги берет? и между прочим не из карманов буржуев...

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:26 17-07-2025

Musik (09:52:05 17-07-2025) вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесл... Дураком ты был, им и помрешь, хитрюгу восхваляя.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:49 17-07-2025

Musik (09:52:05 17-07-2025) вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесл... Государство - это мы! Знаете такой лозунг? Вот всё, что есть в стране - это всё наше.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:55 17-07-2025

что не придумают что бы не платить нормальную зарплату ...

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
=

10:09:26 17-07-2025

Ребёночкам уже за двадцать лет перевалило - а инженерную инфраструктуру многодетным в Бельмесёво государство так и не построило. Так что не плечо государство подставит, а чупа-чупс, один на всех, и по очереди.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:08 17-07-2025

= (10:09:26 17-07-2025) Ребёночкам уже за двадцать лет перевалило - а инженерную инф... Аналогично. Но на памятник Достоевскому деньги в бюджете Барнаула есть. Да на все есть, а многодетным балалайку. Вот и все меры по поддержке многодетных на словах, а на деле зачистка территории от славян

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:24:09 17-07-2025

Гость (11:18:08 17-07-2025) Аналогично. Но на памятник Достоевскому деньги в бюджете Бар... а сколько ты родил, многодетный славянин?)))

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:43:01 17-07-2025

Элен без ребят (11:24:09 17-07-2025) а сколько ты родил, многодетный славянин?)))... c какой целью приспрашиваетесь?
демографической, или так побаловаться?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Совет

11:01:06 17-07-2025

Это логично, рожать детей обеспечив им безопасность, например жильем. А так родишь и будешь бегать по инстанциям хлопотать и нервы себе и всей семье мотать.
Как было в Ливии при Каддафи (новобрачным дариться 64 т. долларов на покупку квартиры, за каждого новорожденного 7 т. долларов и т.д.). Мне интересно откуда столько беженцев в Европе???

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:23:52 17-07-2025

Совет (11:01:06 17-07-2025) Это логично, рожать детей обеспечив им безопасность, наприме... хорошо там где вас, халявщиков, нет.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:52 17-07-2025

Прекрасная поддержка семьи. Дочь в 2005 году родилась. Мы сразу же встали на очередь в детский сад. Уже учится не третьем курсе университета, а очередь в детский сад так и не подошла. О какой поддержке семьи можно говорить если наму уже идет шестой десяток лет, а жилья нет и не будет. С женой имеем высшее образование. Всю жизнь проработали за еду. Ютимся в однокомнатной хрущевке с двадцатилетней дочерью. Было бы у нас жилье хоть 5 бы родили. Прекрасная забота государсва о семьях.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:25 17-07-2025

Гость (11:36:52 17-07-2025) Прекрасная поддержка семьи. Дочь в 2005 году родилась. Мы ср... Сейчас вам расскажут, что для того чтобы достойно жить, нужно много работать. Не по 8 часов в день, а по 16.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:21 17-07-2025

Гость (14:00:25 17-07-2025) Сейчас вам расскажут, что для того чтобы достойно жить, нужн...

под лежачий камень вода не течет

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:12:22 17-07-2025

Гость (14:00:25 17-07-2025) Сейчас вам расскажут, что для того чтобы достойно жить, нужн... надо делать так, чтобы как можно бОльшее число челиков горбатилось на вас.
вот и вся секретка

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:37 17-07-2025

Гость (11:36:52 17-07-2025) Прекрасная поддержка семьи. Дочь в 2005 году родилась. Мы ср... мы с 2007 две ипотеки с мужем закрыли.
что вам мешало работать не за еду? шевелиться ,искать работу поденежнее?
или вы 20 лет ждете,что вам все на блюде подадут?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:11 17-07-2025

Гость (14:53:37 17-07-2025) мы с 2007 две ипотеки с мужем закрыли.что вам мешало раб... Не на всех хватает денежных работ. Есть повара, учителя, воспитатели, нянечки, технички, дворники и т.д. и т.п. Короче до фига нужных и необходимых профессий, где люди работают почти что за еду. Но без этих профессий ну никак не обойтись. Так что сначала подумайте прежде чем постить, денежный(ая) вы наш(а).

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:11 17-07-2025

Гость (15:03:11 17-07-2025) Не на всех хватает денежных работ. Есть повара, учителя, вос... вы со своими высшими дворником работали?или техничкой?

я на заводе работала,пока не сократили,потом в бюджете за три копья.в декретах по полгода ,чтобы заработать. муж на двух работах. зато не в хруще ютимся,есть что детям оставить

и виноватых не ищем, не ноем

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:14 17-07-2025

Гость (15:03:11 17-07-2025) Не на всех хватает денежных работ. Есть повара, учителя, вос... я в 2019 получала меньше на 20 тыс, чем медсестра в реанимации. только она до сих пор с мужем в общаге живет,зато вкусно кушает,да.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:54 17-07-2025

Гость (15:03:11 17-07-2025) Не на всех хватает денежных работ. Есть повара, учителя, вос... у вас же с женой высшее, а вы переводите стрелы на техничек.
или с вашей вышкой вам платили так же?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:41 17-07-2025

Гость (15:03:11 17-07-2025) Не на всех хватает денежных работ. Есть повара, учителя, вос... в нулевые с работой и зарплатой было туго везде.
очередь за забором была такая,что приходилось и с вышкой за копейки пахать. да и сейчас рабочие получают часто больше "белых воротничков"

сейчас гораздо больше возможности заработать, при желании. не все просто хотят признать в себе причину. кому-то удобнее прожить в наследственной комнатушке,

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:14:27 17-07-2025

Гость (16:02:41 17-07-2025) в нулевые с работой и зарплатой было туго везде. очередь... Проще весь ваш посыл сводится к одному-работайте негры,солнце еще высоко

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:01:55 17-07-2025

Гость (16:02:41 17-07-2025) в нулевые с работой и зарплатой было туго везде. очередь... В нулевые туго с работой было?? В 00 закончил универ, нормально всё было. В 90 когда учился да родителям то задерживали, то не платили.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:00 17-07-2025

да уж! выбрали когда то эту хитрюгу.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:17 18-07-2025

Рабочий где- то прав. С рождаемостью в стране- труба. Делать что- то надо и не на бумаге. Но имя таких друзей как ржавый. мюллер... попробуй помочь народу.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров