"Вот хитрюга". Путин ответил на просьбу рабочего, попросившего о льготной ипотеке авансом
Молодой сотрудник металлургического комбината предложил российскому лидеру изменить условия семейной ипотеки
17 июля 2025, 09:18, ИА Амител
Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) предложил президенту РФ Владимиру Путину изменить условия семейной ипотеки: выдавать ее авансом молодым парам. В ответ российский лидер назвал его хитрюгой. Об этом сообщает РИА Новости.
16 июля Путин приехал в Магнитогорск с рабочей поездкой. В ходе общения главы государства с работниками ММК один из них рассказал, что недавно вступил в брак. Однако они с женой откладывают себе в рождении детей. Рабочий пояснил, что они не подходят под условия льготных программ покупки жилья.
"Возможно ли изменить немножко льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее авансом, так сказать, молодым парам?" – спросил у президента работник комбината.
В ответ Владимир Путин улыбнулся:
"Вот хитрюга!" – прокомментировал российский лидер просьбу сотрудника комбината.
К своему вопросу молодой специалист добавил, что обязательным условием для этого должны быть планы семьи завести ребенка в ближайшие два-четыре года. Однако президент РФ отметил, что мер поддержки в стране уже хватает:
"Ребеночек появится, тогда государство плечо подставит", – заметил глава государства и напомнил, что в России создана единая система поддержки, начиная с периода беременности и вплоть до 17-летия ребенка.
Ранее amic.ru писал, как в России предлагают ужесточить условия семейной ипотеки под 6%. Выдачу кредитов хотят ограничить по региональному признаку: оформить жилищный кредит можно будет только там, где у заемщика есть постоянная регистрация. Однако изменения еще не заработали: предложение о региональной привязке семейной ипотеки внесут в Госдуму в течение месяца. Если закон примут, он вступит в силу уже в первом квартале 2026 года.
При этом алтайские эксперты уверены, что на стадии проработки законопроекта еще возможно внести более гибкие механизмы – например, прописать популярные города и регионы, в которых будет невозможно воспользоваться программой.
Действительно, хитрый. Только вот кто?..
09:34:45 17-07-2025
В смысле хитрый? Вот пусть дед в 72 и рожает...........а откуда дети возьмутся со съемных квартир , кои хапуги сдают? Это про тех у кого не одна по наследству, а пачки квартир под сдачу.
Но президент хитрее он мигрантов завозит, они пачками новых русских делают, на все согласные, лояльные и по русски не бельмес.
14:45:34 17-07-2025
гость (09:34:45 17-07-2025) В смысле хитрый? Вот пусть дед в 72 и рожает...........а от... Самое интересное, что многие из этих сдаваемых квартир были куплены под льготную ипотеку. Давно пора принять закон, когда любое ВТОРОЕ жилье должно быть обложено повышенным налогом без всяких льгот. В целом по метражу в стране нет проблем с жильем, но у одного 10 квартир под сдачу, другой 20 лет ипотеку платит за единственную студию, а третий снимает жилье все время - потому что цены на жилье космические.
09:38:23 17-07-2025
Вырастили двух сыновей без "государева плеча". А тепереча получается еще и должны "плечу" остались.
Вот же хитрюга какой.
09:52:05 17-07-2025
Гость (09:38:23 17-07-2025) Вырастили двух сыновей без "государева плеча". А тепереча по... вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесло государство?
в свой карман только считать и можете. и ещё ором орать кто вам чего должен.
хохлизм это самый.
10:12:45 17-07-2025
Musik (09:52:05 17-07-2025) вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесл... Вам напомнить сколько налогов существует?
11:00:39 17-07-2025
Гость (10:12:45 17-07-2025) Вам напомнить сколько налогов существует?... если взять реальную стоимость инженерки по ЖКХ и с учетом изношенности ввалить вам в квитанцию реконструкцию и ремонт - от одного этого вы удавитесь.
11:57:10 17-07-2025
Musik (11:00:39 17-07-2025) если взять реальную стоимость инженерки по ЖКХ и с учетом из... Тут вопрос уже в ЖКХ надо задавать, почему у них такой износ, если с населения регулярно что-то берется в виде налогов и плюс тарифы население тоже оплачивает. Поэтому какие еще варианты?
11:21:26 17-07-2025
Гость (10:12:45 17-07-2025) Вам напомнить сколько налогов существует?... напомните. а еще напомните, сколько вы скрываете.
10:15:37 17-07-2025
Musik (09:52:05 17-07-2025) вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесл... Напомните, уважаемый.
10:25:38 17-07-2025
Musik (09:52:05 17-07-2025) вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесл... Да, лучше сразу тут распишите, часть вопросов у населения сразу снимется, т.к. не все это знают/понимают.
10:30:09 17-07-2025
Musik (09:52:05 17-07-2025) вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесл... а вам напомнить откуда государство эти деньги берет? и между прочим не из карманов буржуев...
11:05:26 17-07-2025
Musik (09:52:05 17-07-2025) вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесл... Дураком ты был, им и помрешь, хитрюгу восхваляя.
14:31:49 17-07-2025
Musik (09:52:05 17-07-2025) вам напомнить, какие расходы на вас как на гражданина понесл... Государство - это мы! Знаете такой лозунг? Вот всё, что есть в стране - это всё наше.
09:51:55 17-07-2025
что не придумают что бы не платить нормальную зарплату ...
10:09:26 17-07-2025
Ребёночкам уже за двадцать лет перевалило - а инженерную инфраструктуру многодетным в Бельмесёво государство так и не построило. Так что не плечо государство подставит, а чупа-чупс, один на всех, и по очереди.
11:18:08 17-07-2025
= (10:09:26 17-07-2025) Ребёночкам уже за двадцать лет перевалило - а инженерную инф... Аналогично. Но на памятник Достоевскому деньги в бюджете Барнаула есть. Да на все есть, а многодетным балалайку. Вот и все меры по поддержке многодетных на словах, а на деле зачистка территории от славян
11:24:09 17-07-2025
Гость (11:18:08 17-07-2025) Аналогично. Но на памятник Достоевскому деньги в бюджете Бар... а сколько ты родил, многодетный славянин?)))
12:43:01 17-07-2025
Элен без ребят (11:24:09 17-07-2025) а сколько ты родил, многодетный славянин?)))... c какой целью приспрашиваетесь?
демографической, или так побаловаться?
11:01:06 17-07-2025
Это логично, рожать детей обеспечив им безопасность, например жильем. А так родишь и будешь бегать по инстанциям хлопотать и нервы себе и всей семье мотать.
Как было в Ливии при Каддафи (новобрачным дариться 64 т. долларов на покупку квартиры, за каждого новорожденного 7 т. долларов и т.д.). Мне интересно откуда столько беженцев в Европе???
11:23:52 17-07-2025
Совет (11:01:06 17-07-2025) Это логично, рожать детей обеспечив им безопасность, наприме... хорошо там где вас, халявщиков, нет.
11:36:52 17-07-2025
Прекрасная поддержка семьи. Дочь в 2005 году родилась. Мы сразу же встали на очередь в детский сад. Уже учится не третьем курсе университета, а очередь в детский сад так и не подошла. О какой поддержке семьи можно говорить если наму уже идет шестой десяток лет, а жилья нет и не будет. С женой имеем высшее образование. Всю жизнь проработали за еду. Ютимся в однокомнатной хрущевке с двадцатилетней дочерью. Было бы у нас жилье хоть 5 бы родили. Прекрасная забота государсва о семьях.
14:00:25 17-07-2025
Гость (11:36:52 17-07-2025) Прекрасная поддержка семьи. Дочь в 2005 году родилась. Мы ср... Сейчас вам расскажут, что для того чтобы достойно жить, нужно много работать. Не по 8 часов в день, а по 16.
15:03:21 17-07-2025
Гость (14:00:25 17-07-2025) Сейчас вам расскажут, что для того чтобы достойно жить, нужн...
под лежачий камень вода не течет
15:12:22 17-07-2025
Гость (14:00:25 17-07-2025) Сейчас вам расскажут, что для того чтобы достойно жить, нужн... надо делать так, чтобы как можно бОльшее число челиков горбатилось на вас.
вот и вся секретка
14:53:37 17-07-2025
Гость (11:36:52 17-07-2025) Прекрасная поддержка семьи. Дочь в 2005 году родилась. Мы ср... мы с 2007 две ипотеки с мужем закрыли.
что вам мешало работать не за еду? шевелиться ,искать работу поденежнее?
или вы 20 лет ждете,что вам все на блюде подадут?
15:03:11 17-07-2025
Гость (14:53:37 17-07-2025) мы с 2007 две ипотеки с мужем закрыли.что вам мешало раб... Не на всех хватает денежных работ. Есть повара, учителя, воспитатели, нянечки, технички, дворники и т.д. и т.п. Короче до фига нужных и необходимых профессий, где люди работают почти что за еду. Но без этих профессий ну никак не обойтись. Так что сначала подумайте прежде чем постить, денежный(ая) вы наш(а).
15:41:11 17-07-2025
Гость (15:03:11 17-07-2025) Не на всех хватает денежных работ. Есть повара, учителя, вос... вы со своими высшими дворником работали?или техничкой?
я на заводе работала,пока не сократили,потом в бюджете за три копья.в декретах по полгода ,чтобы заработать. муж на двух работах. зато не в хруще ютимся,есть что детям оставить
и виноватых не ищем, не ноем
15:47:14 17-07-2025
Гость (15:03:11 17-07-2025) Не на всех хватает денежных работ. Есть повара, учителя, вос... я в 2019 получала меньше на 20 тыс, чем медсестра в реанимации. только она до сих пор с мужем в общаге живет,зато вкусно кушает,да.
15:49:54 17-07-2025
Гость (15:03:11 17-07-2025) Не на всех хватает денежных работ. Есть повара, учителя, вос... у вас же с женой высшее, а вы переводите стрелы на техничек.
или с вашей вышкой вам платили так же?
16:02:41 17-07-2025
Гость (15:03:11 17-07-2025) Не на всех хватает денежных работ. Есть повара, учителя, вос... в нулевые с работой и зарплатой было туго везде.
очередь за забором была такая,что приходилось и с вышкой за копейки пахать. да и сейчас рабочие получают часто больше "белых воротничков"
сейчас гораздо больше возможности заработать, при желании. не все просто хотят признать в себе причину. кому-то удобнее прожить в наследственной комнатушке,
19:14:27 17-07-2025
Гость (16:02:41 17-07-2025) в нулевые с работой и зарплатой было туго везде. очередь... Проще весь ваш посыл сводится к одному-работайте негры,солнце еще высоко
20:01:55 17-07-2025
Гость (16:02:41 17-07-2025) в нулевые с работой и зарплатой было туго везде. очередь... В нулевые туго с работой было?? В 00 закончил универ, нормально всё было. В 90 когда учился да родителям то задерживали, то не платили.
14:05:00 17-07-2025
да уж! выбрали когда то эту хитрюгу.
10:01:17 18-07-2025
Рабочий где- то прав. С рождаемостью в стране- труба. Делать что- то надо и не на бумаге. Но имя таких друзей как ржавый. мюллер... попробуй помочь народу.