"Вот хитрюга". Путин ответил на просьбу рабочего, попросившего о льготной ипотеке авансом

Молодой сотрудник металлургического комбината предложил российскому лидеру изменить условия семейной ипотеки

17 июля 2025, 09:18, ИА Амител

Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) предложил президенту РФ Владимиру Путину изменить условия семейной ипотеки: выдавать ее авансом молодым парам. В ответ российский лидер назвал его хитрюгой. Об этом сообщает РИА Новости.

16 июля Путин приехал в Магнитогорск с рабочей поездкой. В ходе общения главы государства с работниками ММК один из них рассказал, что недавно вступил в брак. Однако они с женой откладывают себе в рождении детей. Рабочий пояснил, что они не подходят под условия льготных программ покупки жилья.

"Возможно ли изменить немножко льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее авансом, так сказать, молодым парам?" – спросил у президента работник комбината.

В ответ Владимир Путин улыбнулся:

"Вот хитрюга!" – прокомментировал российский лидер просьбу сотрудника комбината.

К своему вопросу молодой специалист добавил, что обязательным условием для этого должны быть планы семьи завести ребенка в ближайшие два-четыре года. Однако президент РФ отметил, что мер поддержки в стране уже хватает:

"Ребеночек появится, тогда государство плечо подставит", – заметил глава государства и напомнил, что в России создана единая система поддержки, начиная с периода беременности и вплоть до 17-летия ребенка.

Ранее amic.ru писал, как в России предлагают ужесточить условия семейной ипотеки под 6%. Выдачу кредитов хотят ограничить по региональному признаку: оформить жилищный кредит можно будет только там, где у заемщика есть постоянная регистрация. Однако изменения еще не заработали: предложение о региональной привязке семейной ипотеки внесут в Госдуму в течение месяца. Если закон примут, он вступит в силу уже в первом квартале 2026 года.

При этом алтайские эксперты уверены, что на стадии проработки законопроекта еще возможно внести более гибкие механизмы – например, прописать популярные города и регионы, в которых будет невозможно воспользоваться программой.