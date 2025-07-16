Где родился. Как будет работать семейная ипотека, которую хотят "привязать" к прописке

Да. В Минфине думают о введении обязательной регистрации. То есть в течение 180 дней покупатель должен оформить прописку в купленном жилье. А после этого раз в пять лет подтверждать регистрацию.

"Контролирующая" схема в ипотечном кредитовании России уже применяется: заемщики по сельской ипотеке обязаны предоставлять в банк данные о том, что прописаны и проживают в доме (квартире), приобретенном на средства программы. Если не выполнить условие регистрации или забыть подтвердить ее, банк поднимет ставку с 3% до рыночной (сейчас она 24–25%).

По такому же принципу работает и дальневосточная ипотека. После оформления права собственности на купленную квартиру в ней нужно прописаться.