Где родился. Как будет работать семейная ипотека, которую хотят "привязать" к прописке
Ожидается, что новые условия программы помогут снизить число инвестиционных сделок
16 июля 2025, 09:20, ИА Амител
В России предлагают ужесточить условия самой популярной льготной программы – семейной ипотеки под 6%. В этот раз выдачу кредитов хотят ограничить по региональному признаку: оформить жилищный кредит можно будет только там, где у заемщика есть постоянная регистрация. Когда изменения вступят в силу и как они отразятся на рынке жилья – в материале amic.ru.
Почему условия программы ужесточат?
То есть барнаульцы не смогут купить жилье в Москве?
Получается, так. Чтобы купить квартиру в другом городе, семья должна туда сначала переехать, решить вопрос с пропиской (что, кстати, довольно сложно, если на новом месте жительства у семьи нет родственников и знакомых), а уже после подавать заявку на ипотеку. Выдадут ли кредит по временной прописке – пока неизвестно.
После покупки квартиры семью будут контролировать?
Да. В Минфине думают о введении обязательной регистрации. То есть в течение 180 дней покупатель должен оформить прописку в купленном жилье. А после этого раз в пять лет подтверждать регистрацию.
"Контролирующая" схема в ипотечном кредитовании России уже применяется: заемщики по сельской ипотеке обязаны предоставлять в банк данные о том, что прописаны и проживают в доме (квартире), приобретенном на средства программы. Если не выполнить условие регистрации или забыть подтвердить ее, банк поднимет ставку с 3% до рыночной (сейчас она 24–25%).
По такому же принципу работает и дальневосточная ипотека. После оформления права собственности на купленную квартиру в ней нужно прописаться.
Изменения уже заработали?
Нет. Предложение о региональной привязке семейной ипотеки внесут в Госдуму в течение месяца. Если закон примут, он вступит в силу уже в первом квартале 2026 года.
Кстати, программу могут ждать и другие изменения, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня то жилье, которое приобретается по ипотеке, оно в принципе не дает возможности семье задуматься о последующих детях. Это очень серьезная проблема, это большой вызов для нас, над которым мы должны работать", – отметила Голикова.
Что будет с ценами на жилье?
Пока непонятно, как территориальная "привязка" скорректирует стоимость жилья. Мнения аналитиков расходятся. Некоторые брокеры предполагают: рынки регионов с самым большим миграционным потоком и иногородним спросом ждет обвал, цены упадут на 20% и более. Зато в регионах – на что и рассчитана программа – спрос может вырасти.
"Нововведение поспособствует остужению перегретых рынков жилья и снижению спроса в наиболее привлекательных регионах с точки зрения инвестиций: в Москве, Санкт-Петербурге и южных регионах России. С другой стороны, спрос на жилье в регионах с низкой базой, наоборот, возрастет", – предполагает эксперт-аналитик "Банки.ру" Артур Хачатрян.Как программа способна повлиять на барнаульский рынок недвижимости – читайте скоро на amic.ru.
09:25:28 16-07-2025
справедливо
09:33:40 16-07-2025
Всех обратно , где родился
10:04:07 16-07-2025
Начиная с думы?
10:16:40 16-07-2025
Проще говоря-всех кто это предлагает и утверждает можно сразу по 136 статье УК РФ привлекать
10:20:34 16-07-2025
Сложно решить вопрос с пропиской? У меня гора людей живут в области но ради льгот прописаны в москве. Я себе делал прописку во владике, чтобы дешевле машину растоможить. Сестра прописала семью на территории престижной школы. Сами создают условия для мошенников. Надо все города развивать а не только москву, тогда люди сами не поедут
10:34:53 16-07-2025
Проблема не в семейной ипотеке и не в том, можно будет ее брать в том или ином субъекте страны, проблема в том, что первичка стала дороже вторички на 30%, на 50% и даже более. Это гигантский перекос, это экономический нонсенс и не ясно что с ним делать
10:55:05 16-07-2025
А джавшаны с махмудками , как льготную ипотеку будут оформлять - вот и пусть в ауле, где родились оформляют.
11:15:18 16-07-2025
Да как бы сама сумма льготной ипотеки в 12 лямов не позволяет купить что-то в Москве. Че они засуетились...
16:27:32 16-07-2025
Сейчас "привяжут" к региону прописки, а что дальше? Крепостное право введут? Барин с барином из соседних регионов будут соревноваться сколько у каждого душ(((
09:30:39 17-07-2025
а если пара из разных регионов, то в каком жить можно?
и создавать пары теперь можно только с местными что ли?