ВОЗ назвала главные причины смертности в России

20 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 80% смертей в России связано с неинфекционными заболеваниями, сообщает РИА Новости.

Основными причинами являются сердечно-сосудистые патологии, злокачественные новообразования, хронические респираторные болезни и сахарный диабет.

Глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев выделил ключевые факторы риска: злоупотребление алкоголем, курение, высокое давление, чрезмерное потребление соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Эти элементы значительно влияют на рост заболеваемости и смертности.

Эксперт подчеркнул важность профилактики и контроля факторов риска для снижения преждевременной смертности населения.