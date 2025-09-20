ВОЗ назвала главные причины смертности в России
Основными факторами являются сердечно-сосудистые патологии
20 сентября 2025, 15:00, ИА Амител
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 80% смертей в России связано с неинфекционными заболеваниями, сообщает РИА Новости.
Основными причинами являются сердечно-сосудистые патологии, злокачественные новообразования, хронические респираторные болезни и сахарный диабет.
Глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев выделил ключевые факторы риска: злоупотребление алкоголем, курение, высокое давление, чрезмерное потребление соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Эти элементы значительно влияют на рост заболеваемости и смертности.
Эксперт подчеркнул важность профилактики и контроля факторов риска для снижения преждевременной смертности населения.
20:41:04 20-09-2025
Поганая организация, которая главной причиной смертности должна бы назвать свою деятельность, ибо глобальные болячки (СпиД, Эбола и пр.) создавались в лабораториях частной шарашки ВОЗ по всему свету. Россия как отстойник для всякой погани.
11:52:31 21-09-2025
Гость (20:41:04 20-09-2025) Поганая организация, которая главной причиной смертности дол...
Почти четверть россиян в результате соцопроса призналась, что они могут быть чипированы. Признайтесь, сказали "да" ?