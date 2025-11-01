Врач объяснил, какую роль гены играют в развитии рака легких

Женщины особо подвержены генетической восприимчивости

01 ноября 2025, 16:30, ИА Амител

Врач смотрит снимки женщины / Фото: amic.ru

По словам ведущего онколога Андрея Нефедова, лишь незначительная часть – около 8% – случаев рака легких обусловлена генетической предрасположенностью. Подавляющее большинство заболеваний провоцирует курение, сообщает "Газета.ру".

Врач пояснил, что некоторые люди, особенно женщины, действительно имеют повышенную генетическую восприимчивость. У них чаще встречаются мутации в генах p53, K-ras и EGFR, которые влияют на рост опухолей. Кроме того, риск повышают индивидуальные особенности организма, например, наличие вариации гена CYP1A1, который может увеличивать вероятность заболевания почти в девять раз в определенных популяциях.

«Но важно понимать, что основная причина – это курение», – настаивает Нефедов.

Табачный дым особенно опасен для женщин, подростков и возрастных курильщиков. Людям от 55 лет со стажем курения "пачка в день в течение 30 лет" эксперт настоятельно рекомендует регулярный скрининг с помощью низкодозной компьютерной томографии (НДКТ). Этот метод эффективно выявляет опухоли на ранних, излечимых стадиях.

Ранее ученые выяснили, какая еда приводит к риску развития рака легких.