Врач предупредил об опасных признаках хронической бессонницы

Ночные просыпания и слишком раннее утреннее пробуждение – тревожные "звоночки"

08 августа 2025, 22:10, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Врач-эндокринолог Роман Терушкин в интервью "Вечерней Москве" назвал симптомы бессонницы, которые требуют обязательного обращения к специалисту. По словам эксперта, хроническое недосыпание приводит к серьезным нарушениям в работе организма.

«При недостатке сна нервная система не успевает восстанавливаться, ухудшается память, снижается иммунитет. Это повышает риски развития нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера», – пояснил Терушкин.

К тревожным симптомам врач относит:

длительное засыпание (более 20 минут, иногда до двух-трех часов);

ночные пробуждения без объективных причин (например, для похода в туалет);

слишком раннее утреннее пробуждение (в 3-4 часа ночи).

Специалист подчеркивает: если такие нарушения сна повторяются три-четыре раза в неделю на протяжении трех месяцев, необходимо обратиться к неврологу и терапевту.

По мнению Терушкина, хроническая бессонница часто развивается на фоне продолжительного стресса, когда постоянная выработка кортизола приводит к сбою биологических ритмов. В таких случаях самостоятельное решение проблемы невозможно – требуется профессиональная медицинская помощь.

Основные последствия хронической бессонницы:

нарушение когнитивных функций;

ослабление иммунной защиты;

повышенный риск нейродегенеративных заболеваний;

истощение нервной системы.

Для восстановления нормального сна врач рекомендует своевременно обращаться к специалистам, не дожидаясь серьезных осложнений.

