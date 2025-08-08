Врач предупредил об опасных признаках хронической бессонницы
Ночные просыпания и слишком раннее утреннее пробуждение – тревожные "звоночки"
08 августа 2025, 22:10, ИА Амител
Врач-эндокринолог Роман Терушкин в интервью "Вечерней Москве" назвал симптомы бессонницы, которые требуют обязательного обращения к специалисту. По словам эксперта, хроническое недосыпание приводит к серьезным нарушениям в работе организма.
«При недостатке сна нервная система не успевает восстанавливаться, ухудшается память, снижается иммунитет. Это повышает риски развития нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера», – пояснил Терушкин.
К тревожным симптомам врач относит:
- длительное засыпание (более 20 минут, иногда до двух-трех часов);
- ночные пробуждения без объективных причин (например, для похода в туалет);
- слишком раннее утреннее пробуждение (в 3-4 часа ночи).
Специалист подчеркивает: если такие нарушения сна повторяются три-четыре раза в неделю на протяжении трех месяцев, необходимо обратиться к неврологу и терапевту.
По мнению Терушкина, хроническая бессонница часто развивается на фоне продолжительного стресса, когда постоянная выработка кортизола приводит к сбою биологических ритмов. В таких случаях самостоятельное решение проблемы невозможно – требуется профессиональная медицинская помощь.
Основные последствия хронической бессонницы:
- нарушение когнитивных функций;
- ослабление иммунной защиты;
- повышенный риск нейродегенеративных заболеваний;
- истощение нервной системы.
Для восстановления нормального сна врач рекомендует своевременно обращаться к специалистам, не дожидаясь серьезных осложнений.
