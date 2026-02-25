НОВОСТИОбщество

Врач объяснила, кому нельзя есть сыр с плесенью

Он может содержать токсины или провоцировать инфекции

25 февраля 2026, 15:06, ИА Амител

Производство сыров в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Врач‑гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен предостерегла от употребления сыра с плесенью отдельные группы людей.

В беседе с РИА Новости специалист подчеркнула, что такой продукт не рекомендуется включать в рацион детям, беременным женщинам, а также лицам с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями желудочно‑кишечного тракта.

«Сыр с плесенью не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ», — пояснила Сластен.

По словам врача, опасность заключается в том, что плесень в сыре может содержать токсины либо стать источником инфекции в случае снижения защитных сил организма.

Ранее эксперты сообщили о предстоящем росте цен на некоторые молочные продукты.

Здоровье здоровое питание

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

15:15:31 25-02-2026

Нельзя тому, у кого зарплата не позволяет...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

23:14:47 25-02-2026

Гость (15:15:31 25-02-2026) Нельзя тому, у кого зарплата не позволяет...... ой да ладно... не так и дорого стоит кусочек сыра, если не жрать его, как не в себя. и, да, я Заслуженный нищеброд РФ.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

23:12:13 25-02-2026

а с какой именно плесенью она не уточнила? белая плесень сильно отличается от голубой и не только на вкус. кстати! голубая плесень содержит пенициллин , если не ошибаюсь, и врнючая. а белая просто вкусная)

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров