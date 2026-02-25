Врач объяснила, кому нельзя есть сыр с плесенью
Он может содержать токсины или провоцировать инфекции
25 февраля 2026, 15:06, ИА Амител
Врач‑гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен предостерегла от употребления сыра с плесенью отдельные группы людей.
В беседе с РИА Новости специалист подчеркнула, что такой продукт не рекомендуется включать в рацион детям, беременным женщинам, а также лицам с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями желудочно‑кишечного тракта.
«Сыр с плесенью не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ», — пояснила Сластен.
По словам врача, опасность заключается в том, что плесень в сыре может содержать токсины либо стать источником инфекции в случае снижения защитных сил организма.
Ранее эксперты сообщили о предстоящем росте цен на некоторые молочные продукты.
15:15:31 25-02-2026
Нельзя тому, у кого зарплата не позволяет...
23:14:47 25-02-2026
Гость (15:15:31 25-02-2026) Нельзя тому, у кого зарплата не позволяет...... ой да ладно... не так и дорого стоит кусочек сыра, если не жрать его, как не в себя. и, да, я Заслуженный нищеброд РФ.
23:12:13 25-02-2026
а с какой именно плесенью она не уточнила? белая плесень сильно отличается от голубой и не только на вкус. кстати! голубая плесень содержит пенициллин , если не ошибаюсь, и врнючая. а белая просто вкусная)