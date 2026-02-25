Врач объяснила, кому нельзя есть сыр с плесенью

Он может содержать токсины или провоцировать инфекции

25 февраля 2026, 15:06, ИА Амител

Производство сыров в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Врач‑гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен предостерегла от употребления сыра с плесенью отдельные группы людей.

В беседе с РИА Новости специалист подчеркнула, что такой продукт не рекомендуется включать в рацион детям, беременным женщинам, а также лицам с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями желудочно‑кишечного тракта.

«Сыр с плесенью не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ», — пояснила Сластен.

По словам врача, опасность заключается в том, что плесень в сыре может содержать токсины либо стать источником инфекции в случае снижения защитных сил организма.

