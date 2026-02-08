Врач рассказала, как правильно дышать на морозе, чтобы не заболеть

На холоде нельзя закрывать лицо влажным шарфом

08 февраля 2026, 18:00, ИА Амител

Регион оказался во власти сильных морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

При прогулках в морозную погоду дышать следует исключительно носом — это помогает согреть и увлажнить воздух до комфортной температуры еще до его попадания в легкие. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она также порекомендовала дышать медленно и не слишком глубоко, чтобы не переохладить дыхательные пути.

Особое внимание врач уделила распространенным ошибкам. Например, перед выходом на улицу в холод нельзя использовать сосудосуживающие капли от насморка — они ухудшают кровоснабжение слизистой носа и повышают риск обморожения.

Кроме того, не стоит закрывать рот и нос шарфом или снудом надолго: ткань быстро намокает от дыхания, покрывается ледяной коркой и становится источником холода и бактерий. Если уж использовать шарф как защиту, его нужно менять так же часто, как медицинскую маску, — каждые два часа.