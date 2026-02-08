Врач рассказала, как правильно дышать на морозе, чтобы не заболеть
На холоде нельзя закрывать лицо влажным шарфом
08 февраля 2026, 18:00, ИА Амител
При прогулках в морозную погоду дышать следует исключительно носом — это помогает согреть и увлажнить воздух до комфортной температуры еще до его попадания в легкие. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Она также порекомендовала дышать медленно и не слишком глубоко, чтобы не переохладить дыхательные пути.
Особое внимание врач уделила распространенным ошибкам. Например, перед выходом на улицу в холод нельзя использовать сосудосуживающие капли от насморка — они ухудшают кровоснабжение слизистой носа и повышают риск обморожения.
Кроме того, не стоит закрывать рот и нос шарфом или снудом надолго: ткань быстро намокает от дыхания, покрывается ледяной коркой и становится источником холода и бактерий. Если уж использовать шарф как защиту, его нужно менять так же часто, как медицинскую маску, — каждые два часа.
«Просто старайтесь дышать носом, а не ртом», — резюмировала Чернышова.
19:55:18 08-02-2026
Наверно терапевт в наших реалиях не авторитет, особенно с заменой шарфа каждые два часа понравилось. Интересно что говорит про дыхание на морозе пульмонолог особенно с уже имеющимися отклонениями в здоровье как временными, так и хроникой
11:28:59 09-02-2026
Ну совсем трындец. Нас учат Дышать)))))))
09:00:01 10-02-2026
Гость (11:28:59 09-02-2026) Ну совсем трындец. Нас учат Дышать)))))))... Точнее не мотать шарф на лицо ни себе, ни детям