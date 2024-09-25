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Врач-токсиколог развеял популярные мифы о ртутных градусниках

Он рассказал, что делать, если такой градусник разбился

25 сентября 2024, 12:27, ИА Амител

Градусник / Фото: pxhere.com/ru/photo/707193
Градусник / Фото: pxhere.com/ru/photo/707193

Врач-токсиколог Михаил Кутушов поделился рекомендациями о действиях в случае разбития ртутного градусника, а также развеял ряд мифов, связанных с этим опасным металлом. Его слова передает ferra.ru.

Эксперт советует сохранять спокойствие, быстро принять меры: вывести всех из комнаты, закрыть дверь для предотвращения распространения паров, открыть окна для проветривания.

Для сбора ртути следует использовать специальные средства, не применяя чистящие, которые могут ухудшить ситуацию. Собирать капли ртути можно с помощью плотного картона или шприца без иглы, упаковывая их в полиэтиленовые пакеты и герметичный контейнер.

Кутушов предостерег от использования пылесоса для уборки ртути, чтобы не распространить пары по воздуху, и от выбрасывания ртути в обычный мусор из-за токсичности.

При сомнениях лучше доверить утилизацию специалистам, а после уборки проветрить комнату и дезинфицировать поверхности.

Здоровье Мнения экспертов

Комментарии 14

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Гость

12:31:21 25-09-2024

И что он развеял ???

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Гость

12:33:47 25-09-2024

Так а где мифы-то и легенды? Что мне рассказывать детям на ночь?

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Гость

12:40:56 25-09-2024

Все мифы оставил

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ДМВ

12:42:40 25-09-2024

Не приведено ни одного мифа, развеянного токсикологом.

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Musik

13:18:08 25-09-2024

Пары ртути размягчают мозг, особенно у детей.
Шарики ртути прикольно катаются по ладони и при броске в товарища разлетаются красивыми брызгами.
Раньше завороток кишок лечили выпить полстакана ртути.
Бочки ртути стоят в Акташе на руднике, нафиг они никому.
Красная ртуть может породить черную дыру.
Когда холодно ртутной пулей можно стрелять.
В Канаде и Японии ртуть утилизироаали словом в озера, в Горном есть ртутные мертвые озера, там Ктулху видели.

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Гость

14:11:47 25-09-2024

Musik (13:18:08 25-09-2024) Пары ртути размягчают мозг, особенно у детей. Шарики рту... Отлично! Шикарные байки, особенно про Ктулху и моск.

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Гость

13:38:43 25-09-2024

Зачем такие сложности, давно пользуюсь электронными.

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Гость

13:53:55 25-09-2024

Раньше не было никаких других медицинских градусников кроме ртутных, и они иногда бились, да. И специалистов по уборке разбитых градусников тоже не было. А так же не было психологов, сонологов, нутрициологов и еще кучи всяких фуфлологов, и ведь как-то жили (не так уж плохо надо заметить) и даже не подозревали всех ужасах которые нас окружали на каждом шагу. Что за мода из каждого пустяка лепить катастрофу, больше заняться нечем или просто нравится истерить?

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Гость

14:15:40 25-09-2024

Гость (13:53:55 25-09-2024) Раньше не было никаких других медицинских градусников кроме ... И шарики ртути по комнате гоняли, видимо живы остались только потому, что не знали вреде паров ртути.

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Гость

14:22:07 25-09-2024

Гость (13:53:55 25-09-2024) Раньше не было никаких других медицинских градусников кроме ... Во-первых, народу нравится. А во-вторых - нагнетание и закошмаривание хорошо окупается в политике и бизнесе. На житейском уровне - просто не читайте новостей, и жизнь за окном для вас не сильно будет отличаться от "раньше".

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Гость

14:19:22 25-09-2024

Лет в 10 разбила ртутный градусник - как могла, собрала тряпочкой и выбросила в мусорное ведро. Никаких последствий для себя и домашних не почувствовала и не увидела...

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Гость

15:57:52 25-09-2024

Можно втирать ртуть в медную монетку, она покроет её тонким слоем, будет как серебряная, только скользкая, будто жирная. В детстве так делали, потом на эти монетки газводу в автомате пили.

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Гость

17:39:51 25-09-2024

Меньше знаешь - крепче спишь))))

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Musik

21:04:12 25-09-2024

Гость (17:39:51 25-09-2024) Меньше знаешь - крепче спишь))))... Ага, после приемного отделения в морге красота - тихо, прохладно, не досаждают. Запашок фигня, привыкается.

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