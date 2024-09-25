Врач-токсиколог развеял популярные мифы о ртутных градусниках
Он рассказал, что делать, если такой градусник разбился
25 сентября 2024, 12:27, ИА Амител
Врач-токсиколог Михаил Кутушов поделился рекомендациями о действиях в случае разбития ртутного градусника, а также развеял ряд мифов, связанных с этим опасным металлом. Его слова передает ferra.ru.
Эксперт советует сохранять спокойствие, быстро принять меры: вывести всех из комнаты, закрыть дверь для предотвращения распространения паров, открыть окна для проветривания.
Для сбора ртути следует использовать специальные средства, не применяя чистящие, которые могут ухудшить ситуацию. Собирать капли ртути можно с помощью плотного картона или шприца без иглы, упаковывая их в полиэтиленовые пакеты и герметичный контейнер.
Кутушов предостерег от использования пылесоса для уборки ртути, чтобы не распространить пары по воздуху, и от выбрасывания ртути в обычный мусор из-за токсичности.
При сомнениях лучше доверить утилизацию специалистам, а после уборки проветрить комнату и дезинфицировать поверхности.
12:31:21 25-09-2024
И что он развеял ???
12:33:47 25-09-2024
Так а где мифы-то и легенды? Что мне рассказывать детям на ночь?
12:40:56 25-09-2024
Все мифы оставил
12:42:40 25-09-2024
Не приведено ни одного мифа, развеянного токсикологом.
13:18:08 25-09-2024
Пары ртути размягчают мозг, особенно у детей.
Шарики ртути прикольно катаются по ладони и при броске в товарища разлетаются красивыми брызгами.
Раньше завороток кишок лечили выпить полстакана ртути.
Бочки ртути стоят в Акташе на руднике, нафиг они никому.
Красная ртуть может породить черную дыру.
Когда холодно ртутной пулей можно стрелять.
В Канаде и Японии ртуть утилизироаали словом в озера, в Горном есть ртутные мертвые озера, там Ктулху видели.
14:11:47 25-09-2024
Musik (13:18:08 25-09-2024) Пары ртути размягчают мозг, особенно у детей. Шарики рту... Отлично! Шикарные байки, особенно про Ктулху и моск.
13:38:43 25-09-2024
Зачем такие сложности, давно пользуюсь электронными.
13:53:55 25-09-2024
Раньше не было никаких других медицинских градусников кроме ртутных, и они иногда бились, да. И специалистов по уборке разбитых градусников тоже не было. А так же не было психологов, сонологов, нутрициологов и еще кучи всяких фуфлологов, и ведь как-то жили (не так уж плохо надо заметить) и даже не подозревали всех ужасах которые нас окружали на каждом шагу. Что за мода из каждого пустяка лепить катастрофу, больше заняться нечем или просто нравится истерить?
14:15:40 25-09-2024
Гость (13:53:55 25-09-2024) Раньше не было никаких других медицинских градусников кроме ... И шарики ртути по комнате гоняли, видимо живы остались только потому, что не знали вреде паров ртути.
14:22:07 25-09-2024
Гость (13:53:55 25-09-2024) Раньше не было никаких других медицинских градусников кроме ... Во-первых, народу нравится. А во-вторых - нагнетание и закошмаривание хорошо окупается в политике и бизнесе. На житейском уровне - просто не читайте новостей, и жизнь за окном для вас не сильно будет отличаться от "раньше".
14:19:22 25-09-2024
Лет в 10 разбила ртутный градусник - как могла, собрала тряпочкой и выбросила в мусорное ведро. Никаких последствий для себя и домашних не почувствовала и не увидела...
15:57:52 25-09-2024
Можно втирать ртуть в медную монетку, она покроет её тонким слоем, будет как серебряная, только скользкая, будто жирная. В детстве так делали, потом на эти монетки газводу в автомате пили.
17:39:51 25-09-2024
Меньше знаешь - крепче спишь))))
21:04:12 25-09-2024
Гость (17:39:51 25-09-2024) Меньше знаешь - крепче спишь))))... Ага, после приемного отделения в морге красота - тихо, прохладно, не досаждают. Запашок фигня, привыкается.