Врач-токсиколог развеял популярные мифы о ртутных градусниках

Он рассказал, что делать, если такой градусник разбился

25 сентября 2024, 12:27, ИА Амител

Градусник / Фото: pxhere.com/ru/photo/707193

Врач-токсиколог Михаил Кутушов поделился рекомендациями о действиях в случае разбития ртутного градусника, а также развеял ряд мифов, связанных с этим опасным металлом. Его слова передает ferra.ru.

Эксперт советует сохранять спокойствие, быстро принять меры: вывести всех из комнаты, закрыть дверь для предотвращения распространения паров, открыть окна для проветривания.

Для сбора ртути следует использовать специальные средства, не применяя чистящие, которые могут ухудшить ситуацию. Собирать капли ртути можно с помощью плотного картона или шприца без иглы, упаковывая их в полиэтиленовые пакеты и герметичный контейнер.

Кутушов предостерег от использования пылесоса для уборки ртути, чтобы не распространить пары по воздуху, и от выбрасывания ртути в обычный мусор из-за токсичности.

При сомнениях лучше доверить утилизацию специалистам, а после уборки проветрить комнату и дезинфицировать поверхности.