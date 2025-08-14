Врач-трихолог рассказал о современных методах решения проблем выпадения волос

В клинике "Нанобьюти" в Алтайском крае применяют международные протоколы диагностики и терапии волос и кожи головы

Проблемы с выпадением волос, перхотью, зудом и избыточной жирностью кожи головы в последние годы стали встречаться значительно чаще. По статистике, за прошлый год количество запросов на консультацию трихолога в России увеличилось в два раза. Спрос на решение таких проблем есть и в Алтайском крае. Чтобы пройти качественное обследование и лечение, не нужно ехать в другие регионы или за границу – все это доступно в одной из ведущих клиник терапевтической косметологии "Нанобьюти", где используются европейские и американские стандарты диагностики и восстановления волос.

Сначала найти причину

Врачи "Нанобьюти" уверены: восстановление здоровья волос и кожи головы должно начинаться с выявления корневой причины, а не с устранения отдельных признаков.

Дерматолог и трихолог клиники Мария Козлова отмечает, что значительная роль отводится тщательной диагностике: осмотр, проведение специализированных тестов, трихоскопия, а при необходимости – фототрихограмма. Трихоскопия позволяет разглядеть волосы под сильным увеличением и выявить возможные патологии, а фототрихограмма определяет плотность, скорость роста и динамику изменений в процессе лечения. Вся процедура занимает от 15 до 40 минут и дает полное понимание состояния волос.

Диагностика в клинике "Нанобьюти" / Фото предоставлено компанией

Потом провести лечение или пересадку

В клинике применяют современные методики восстановления, в том числе и лазерное лечение. Например, неодимовый лазер используют для улучшения микроциркуляции и нормализации работы сальных желез. PRP*-терапия (введение плазмы, обогащенной тромбоцитами) помогает стимулировать рост. Ботулинотерапию волосистой части головы назначают для снятия спазмов и улучшения кровотока. А мезотерапию – для доставки активных веществ прямо к волосяному фолликулу.

Новое направление "Нанобьюти" – пересадка волос по безоперационной методике FUE* (фолликулярная единичная экстракция). Как объясняет дерматолог, трихолог Александра Шостак, при FUE волосы берут из донорской зоны (затылок, борода, брови) и пересаживают по одному на проблемные участки. Методика не требует анестезии, не оставляет шрамов, не вызывает осложнений, а приживаемость достигает 95%. Возможно пересаживать длинные волосы, что особенно важно для женщин и тех, кто не хочет сбривать волосы перед процедурой.

И всегда – домашний уход

По словам Александры Шостак, результат лечения напрямую зависит и от регулярного и качественного домашнего ухода. Для этого в клинике и бутике "Нанобьюти" представлен новый трихологический бренд Reseda Odor*, прошедший клинические испытания. Это трихологическая косметика, которая воздействует на первопричину состояния. В ее составе активные молекулы, которые прошли серьезные исследования.

В линейке – пилинги для кожи головы, шампуни, бальзамы, готовые сыворотки с капиксилом и себорегулирующими компонентами, а также индивидуальные составы, которые специалисты подбирают под конкретного пациента. Все современные решения для здоровья и красоты волос – в клинике "Нанобьюти".

Летняя акция: скидка 15% на любую продукцию Reseda Odor после консультации трихолога действует до 31 августа 2025 года. Запись по телефону 7-930-600-22-55. Бонусом для всех читателей портала amic.ru клиника дарит "Гид по вопросам", где раскрывают правду о секущихся концах и облысении, а также рассказывают, почему универсальные советы по уходу часто не работают и как современная трихология может помочь индивидуально.

Косметика для волос в клинике "Нанобьюти" / Фото предоставлено компанией

* PRP (Platelet-Rich Plasma, читается как "Плателен Рич Плазма"); FUE (Follicular Unit Extraction, читается как "Фолликулар Юнит Экстракшн"); Reseda Odor ("Резеда Одор")

