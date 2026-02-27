Время пересобраться. Алтайских предпринимателей научили работать в период спада спроса

Полезные советы дал известный федеральный эксперт Роман Пивоваров

27 февраля 2026, 12:00, ИА Амител

Бизнес-сессия Романа Пивоварова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Налоги растут, спрос падает, маркетплейсы "отбивают" покупателей — что делать бизнесу, когда вокруг штиль и стагнация? На эту тему в четверг, 26 февраля, с предпринимателями Барнаула поговорил московский эксперт по маркетингу и развитию Роман Пивоваров. Он приехал в Алтайский край по приглашению рекламного агентства FM-Продакшн в партнерстве с центром "Мой бизнес". И дал местным предпринимателям полезные советы и инсайты, как адаптироваться к новой экономической ситуации и сохранить темпы роста.

О чем и для кого?

Встреча прошла 26 февраля в ресторане "Барнаул" и собрала более 200 собственников компаний, руководителей и специалистов по продвижению.

Модератором выступил маркетолог, стратег и сооснователь проекта Adconsult ("Эдконсалт") Роман Пивоваров, эксперт с огромным опытом — он провел более тысячи обучающих программ в 79 регионах страны и консультировал владельцев международных агентств.

За четыре часа бизнес-сессии он рассказал о главных условиях, которые будут влиять на предпринимательство в стране, а также вместе с участниками разобрал реальные кейсы и дал советы, как не просто выжить, а продолжить развитие.

Что не так в бизнесе?

Роман Пивоваров начал с ключевых вызовов, с которыми бизнес уже сталкивается.

Первый — замедление спроса. Покупатели стали осторожнее: реже совершают импульсивные покупки, дольше принимают решения, внимательнее сравнивают предложения. Спрос не исчезает, но "растягивается" во времени: если раньше решение принимали за неделю, теперь процесс может занять несколько месяцев. Малый и средний бизнес ощущает эту динамику первым, особенно в сфере услуг, общепита и розницы.

«Покупателям не хватает тех аргументов, которые работали два года назад. Если раньше хватало одного-двух касаний, то теперь нужно пять», — отметил эксперт, подчеркивая, что меняется не желание покупать, а логика принятия решений.

Второй блок — налоговая нагрузка и неопределенность. Снижение порога УСН, риски выхода на НДС, рост обязательных платежей вынуждают компании пересматривать финансовые модели. По словам спикера, первый квартал года станет временем переоценки и корректировки ассортимента: часть направлений может быть оптимизирована, чтобы сосредоточиться на наиболее устойчивых продуктах.

Еще один фактор — психологический. Несколько лет рынок рос, и бизнес привык к стабильному увеличению оборотов. Резкое торможение воспринимается болезненно. Однако эксперт предлагает смотреть на это как на фазу плато, а не как на кризис.

«Используйте это замедление для пересборки. Хороший тайм-аут — это шанс выстроить процессы точнее», — подчеркнул он.

Четвертый тренд — усиление роли маркетплейсов и агрегаторов. Для неуникального ретейла конкуренция усложняется, а для крафтовых производителей платформы становятся выходом на федеральный рынок. Этот вектор, по мнению эксперта, сохранится.

Также большое значение играет сужение локального диджитал-инвентаря. Каналов продвижения меньше, стоимость контакта растет, часть бюджетов возвращается в офлайн и гиперлокальные форматы.

И, наконец, постоянные регуляторные изменения: новые требования, стандарты и обновления правил игры. Бизнесу приходится быстрее адаптироваться.

Роман Пивоваров подчеркивает, что внешний рост больше не гарантирован. В центре внимания теперь будет внутренняя эффективность, пересмотр продуктовой линейки и удержание клиентского потока. В период стагнации маркетинг остается необходимым инструментом поддержки спроса и доверия.

Но что делать?

На вопрос, что делать, эксперт отвечает так: надо оптимизировать ключевые направления. Это продукт, команда, процессы, маркетинг и деньги. Роман Пивоваров показал предпринимателям, как убрать из продукта/услуги лишнее, не потеряв в качестве, а что добавить, чтобы клиенту было легче купить, как сделать проще и понятнее описание товара. Также на примерах разобрали, как повысить эффективность сотрудников и изменить рабочие процессы, чтобы они стали дешевле и быстрее.

«Эксперт дал важные советы, как пересобрать продукт, рекламную коммуникацию, логистические и другие ключевые процессы в бизнесе. Но что еще важнее, участники не просто слушали, а разобрали практические кейсы в моменте. И получили не только знания, но и умения. Это сегодня самое главное — сразу закрепить новую информацию, понять, как ее применить именно в своем деле», — отметила директор по маркетингу FM-Продакшн Татьяна Бондарева.

Руководитель центра "Мой бизнес" Алтайского края Станислав Татаринцев добавил, что текущая экономическая ситуация требует от собственников активных решений. С одной стороны, всегда есть поддержка от государства. С другой стороны, и сам бизнес должен искать новые варианты для роста. И подобное мероприятие — как раз один из способов это сделать.

«Нужно находить внутренние резервы в своем бизнесе, там, где еще можно улучшиться, даже несмотря на сложный экономический контекст. Не бойтесь общаться друг с другом, находить новые контакты, выходить из зоны комфорта», — призвал он участников сессии.

А FM-Продакшн поблагодарил за приглашение в Барнаул спикера такого уровня.

Кстати, участие в семинаре для предпринимателей и специалистов компаний было бесплатным. Главной задачей организаторов стало поддержание местного бизнеса, возможность для партнеров рекламного агентства найти новые точки роста.