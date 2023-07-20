Такой день. Гибель пропавшего подростка и необычайный закат в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 20 июля

20 июля 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

13-летнего мальчика, которого пять суток искали в Алтайском крае, обнаружили мертвым в реке. Для определения причин смерти правоохранители назначили необходимые экспертизы.

20 июля в Барнауле подходит к концу. К вечеру жителей краевой столицы природа решила порадовать невероятно красивым закатом. В небе сегодня есть все: розовеющие тучи, радуга, разряды молний. Лучшие снимки июльского неба вы можете увидеть в фотоподборке amic.ru.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 20 июля, посетил Тальменку. Там он осмотрел новую школу, которая откроется 1 сентября. Кроме того, он побывал на агропредприятии, на котором планируют поселить шесть тысяч коров. В ходе своей поездки глава региона отметил важность поддержки таких организаций и их роль в развитии сел края.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о совершении иных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки в Барнауле. По информации ведомства, инцидент произошел 19 июля 2023 года в Ленинском районе краевой столицы. Мигрант на своем автомобиле следовал за ребенком и занимался рукоблудием. Школьнице удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего преступник скрылся с места происшествия.