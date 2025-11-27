Туристический налог в три раза вырастет в Белокурихе с 1 января 2026 года
Сейчас ставка составляет 0,35%, а будет 1% – как и во всех других муниципалитетах, где в крае введен такой налог
27 ноября 2025, 19:30, ИА Амител
В Белокурихе в 2026 году увеличится ставка туристического налога с 0,35 до 1%. Документ с соответствующим решением опубликован на официальном сайте города.
«Определить налоговые ставки в следующих размерах: в 2025 году – 0,35%; в 2026 году – 1%, в 2027 году – 1,2%, в 2028 году – 1,4%, начиная с 2029 года – 2,0% от налоговой базы», – говорится в документе.
Это решение будет направлено главе города Константину Базарову на подписание. Оно вступит в силу 1 января 2026 года.
Туристический налог в России был введен с начала 2025 года. В Алтайском крае этим правом воспользовались более 170 муниципалитетов. Ставка была 1% везде, за исключением Белокурихи.
В прошлом году идею введения туристического налога активно обсуждали представители думы и турбизнеса Барнаула. Последние активно поддержали инициативу.
19:59:53 27-11-2025
Скажите , пожалуйста , а налог на воздух когда введут ?
20:28:18 27-11-2025
Поделом
Там ценник конский
11:48:55 28-11-2025
ишь, понравилось халявные доходы получать. Жадность фраера погубит. Итак тур в Белокуриху стал дороже Турции
12:08:16 28-11-2025
Радоном дышать ну такое себе развлечение, так и здоровье оставить можно.
18:56:08 16-12-2025
Бюджетный курорт. При пенсии в 17 тысяч - на сколько дней я могу туда съездить?))