Туристический налог в три раза вырастет в Белокурихе с 1 января 2026 года

Сейчас ставка составляет 0,35%, а будет 1% – как и во всех других муниципалитетах, где в крае введен такой налог

27 ноября 2025, 19:30, ИА Амител

Белокуриха / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Белокурихе в 2026 году увеличится ставка туристического налога с 0,35 до 1%. Документ с соответствующим решением опубликован на официальном сайте города.

«Определить налоговые ставки в следующих размерах: в 2025 году – 0,35%; в 2026 году – 1%, в 2027 году – 1,2%, в 2028 году – 1,4%, начиная с 2029 года – 2,0% от налоговой базы», – говорится в документе.

Это решение будет направлено главе города Константину Базарову на подписание. Оно вступит в силу 1 января 2026 года.

Туристический налог в России был введен с начала 2025 года. В Алтайском крае этим правом воспользовались более 170 муниципалитетов. Ставка была 1% везде, за исключением Белокурихи.

В прошлом году идею введения туристического налога активно обсуждали представители думы и турбизнеса Барнаула. Последние активно поддержали инициативу.