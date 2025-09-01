Наиболее выгодным для ухода в отпуск считается середина осени

01 сентября 2025, 17:26, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Самым выгодным временем для оформления отпуска в оставшейся части 2025 года станет октябрь. Об этом рассказал юрист Александр Южалин, его слова приводит РИА Новости.

«Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет октябрь (23 рабочих дня). Немного хуже будет сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Самым невыгодным месяцем будет ноябрь (19 рабочих дней)», – объяснил эксперт.

Южалин пояснил, что число рабочих и выходных дней не влияет на размер оклада. Зарплата начисляется в полном объеме. Однако отпускные рассчитываются исходя из средней дневной заработной платы. Поэтому чем меньше рабочих дней в месяце, тем ощутимее разница между обычным доходом и выплатой за отпуск.

По словам юриста, чтобы определить, насколько выгодно брать отпуск в конкретный месяц, стоит сравнить стоимость одного рабочего дня по окладу с размером среднедневного заработка. Если разница значительна и рабочий день "дороже", лучше продолжать трудиться, а когда показатели близки – отпуск окажется экономически более оправданным.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект, предлагающий увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней.